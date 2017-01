VIDEO Taylor Swift zelenie závisťou: Rozkošná Britka ju svojím vystúpením strčila do vrecka

Taylor, rastie ti konkurencia! Sedemročná Xiamara pochádza z Británie. S rodičmi sa však odišla na Filipíny, kde sa napokon usadili. Rodina tušila, že v dievčatku drieme skytý herecký a spevácky talent. Preto ju prihlásili do talentovej šou, ktorú vyhrala.

Dokonalá imitácia Seleny Gomez jej priniesla výhru v hodnote 5-tisíc eur. Xia miluje pozornosť publika. Preto sa uchádzala aj o rolu vo filipínskom rodinnom seriáli, ktorú bez problémov získala.

Dnes dievčatko opäť valcuje internet. Môže za to detská verzia šou Tvoja tvár znie povedome, kde patrí medzi horúcich adeptov na víťazstvo. V poslednom kole sa jej podarilo dokonale imitovať americkú hviezdičku Taylor Swift (27). Talentovaná Britka premyslela svoje vystúpenie do posledného detailu.

Pesničku You Belong With Me zaspievala bezchybne. Od speváčky prevzala aj jej mimiku a gestá. Bezchybný make-up a kostým boli len čerešničkou na torte.

Xia získala po svojom brilantnom vystúpení tisícky nových priaznivcov, ktorí od rozkošnej vychádzajúcej hviezdičky nevedia spustiť oči. Jedno je isté. Táto malá Britka to dotiahne ešte ďaleko.