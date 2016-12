Vojna sa nekončí: Brad Pitt obvinil svoju manželku z hanebného činu

Brad Pitt (53) obvinil Angelinu Jolie (41) z ohrozenia súkromia ich spoločných šiestich detí. Požiadal sudcu, aby dal zapečatiť všetky informácie o ich potomkoch, ktoré prenikajú na verejnosť v zložitom rozvodovom konaní páru.

Pittovi právnici podali žalobu na losangeleskom súde a tvrdia v nej, že Pittova znepriatelená manželka preukazuje málo ohľadov na súkromie a city troch chlapcov a troch dievčat, keď sa jej právnici snažia očierniť Pitta všetkými možnými spôsobmi, aby v očiach verejnosti vyzeral zle.

Právny tím okolo Brada Pitta tvrdí, že Jolie už porušila dohodu o ochrane súkromia detí, všetkých vo veku od 8 do 15 rokov - a to zverejnením mien rodinných terapeutov.

Angelina Jolie Pitt podala žiadosť o rozvod s Bradom Pittom v septembri a požiadala o zverenie všetkých detí do svojej výhradnej starostlivosti. Právnici teraz obviňujú Jolie, že zverejňuje všetky možné informácie, aby dosiahla svoje, bez ohľadu na to, aký to bude mať vplyv na deti.

Pitta už vyšetrovala FBI a sociálni pracovníci pre tvrdenie, že udrel jedno zo svojich detí počas letu súkromným lietadlom z Francúzska do Los Angeles. Ako súčasť dočasnej dohody o opatrovníctve mu povolili návštevy detí, ale len pod dohľadom terapeuta.

Podľa dohody sa Jolie stará o deti, tri z nich adoptované, v prenajatom dome v LA.

Pojednávanie týkajúce sa žaloby Pittových právnikov je naplánované na 17. januára 2017.