Neželaná Kate? Účasť vojvodkyne na odovzdávaní filmových cien je ohrozená: Dôvod vás šokuje!

Vojvodkyňa z Cambridge (35) sa stala obdivovaným symbolom dobročinnosti a starostlivosti o chudobných. Módna ikona zvláda svoje kráľovské povinnosti dokonale. Všade, kde sa objaví spôsobí rozruch. A to vraj leží v žalúdku organizátorom anglických filmových cien BAFTA.

Z jej účasti na tohtoročnom odovzdávaní údajne nebol nadšený ani samotný princ Wiliam (34). Pri jeho polovičke by totiž padli do úzadia všetky hviezdy, ktorých by vždy dokonalá Kate zatienila.

Jej februárová účasť by tak mohla ohroziť budúci ročník, ktorý by pre nedostatočnú publicitu mohli odignorovať najväčšie celebrity. Táto predstava sa prirodzene, nepáčila organizátorom. Hneď ako sa k nim nelichotivé klebety dostali, dohady o "neželanej Kate" popreli.

Pozvánku na slávnostné udeľovanie mal obdržať obľúbený pár bez rozdielu. "WIliam chce tento rok určite prísť a privedie so sebou aj Kate," tvrdí utajený zdroj.

Princ William sa na prestížnom udeľovaní zúčastnil naposledy v roku 2014, keď odovzdával jednu z cien. Už vtedy si však od britskej verejnosti vyslúžil vlnu kritiky. Milovanú Kate totiž nechal doma. Trapas sa snažil zachrániť aspoň zábavným gestom, keď reperovi Tiniemu Tempahovi (28) nastavil ruku na tzv. high five.

Ak sa Kate galavečera naozaj zúčastní, bude to po prvýkrát, čo bude robiť princovi na BAFTA spoločnosť.

Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v nedeľu 12. februára v londýnskej Royal Albert Hall a moderovať ho bude už po dvanásty raz Stephen Fry (59).