VIDEO: Horkokrvnú bitku v Parku princov rozhodla výstavnou trefou hviezda Realu Madrid

Jediný gól úvodného stretnutia základnej D-skupiny strelil v závere prvého polčasu stredopoliar Realu Madrid Luka Modrič, ktorému vyšiel pekný volej po odkope súpera. Chorváti ani po vedúcom zásahu nepoľavili v ofenzívnej aktivite, naďalej "podkurovali" tureckej obrane a po zmene strán dvakrát trafili konštrukciu bránky.

Druhý zápas prvého kola "déčka" je na programe v pondelok o 15.00 h, keď sa v Toulouse stretnú dvojnásobný obhajca titulu európskeho šampióna Španielsko a Česko.

Začiatok online prenosu:

12. 06. 2016, 15:00 TUR 0 : 1 CRO

Park Princov (Paríž)

Štatistiky: Góly: 41. Modrić. ŽK: 31. Tosun (TUR), 48. Balta (TUR), 90+1. Şen (TUR) – 80. Strinić (CRO). Rozhodca: Jonas Eriksson – M. Klasenius, D. Wärnmark (všetci SWE) – W: Collum (SCO).

Súpiska TUR: Babacan – Gönül, Topal, Balta, Erkin – Çalhanoğlu, Tufan, Inan, Özyakup (46. Şen), Arda Turan (C) (65. Yılmaz) – Tosun (69. Mor).

Súpiska CRO: Subašič – Srna (C), Ćorluka, D. Vida, Strinić – Modrić, Badelj – Brozović, Rakitić (89. Schildenfeld), Perišič (87. Kramarić) – Mandžukić (90+3. Pjaca).

Druhé dejstvo v parížskom Parku Princov ešte väčšmi vyznelo v prospech Chorvátska, ktoré po zásluhe získalo premiérové tri body na turnaji. Zverencom Anteho Čačiča chýbali neraz len centimetre, aby po druhýkrát prekonali výborne chytajúceho Volkana Babacana. Hráči v modrom dvakrát nastrelili hornú konštrukciu jeho bránky. Konkrétne Darijo Srna a hráč stretnutia Ivan Perišič. Jediným gólom zostal famózny zásah Luku Modriča zo 41. minúty, ktorý bude jedným z highlightov celého šampionátu. Turci nepotvrdili ambície postúpiť zo skupiny smrti, zlyhal predovšetkým barcelonsky krídelník Arda Turan. Chorvátsko, naopak, ráznym krokom vystúpilo za osemfinálovou miestenkou.

90+6 min Koniec zápasu.

90+5 min Zakrvavený stopér moskovského Lokomotivu Vedra Čorluka bude jedným z hlavných hrdinov rodiaceho sa víťazstva nad Tureckom.

90+4 min Turci pokračujú v heroickom nápore do plných. Prepadnutá lopta po chybe Gordona Schildenfelda patrila Burakovi Yilmazovi, ktorého sklzom odzbrojil všadeprítomný Vedran Čorluka.

90+3 min S samom závere duelu odchádza útočník Mario Mandžukič. Chorvátsky lodivod Ante Čačič z taktických dôvodov posiela na zelený koberec mladíka Pjacu.

90+2 min Chorváti umne rozbíjajú záver stretnutia. Subašič zaľahol loptu vo vlastnej päťke a len tak rýchlo sa na nohách znovu neobjaví.

90+1 min V ich úvode je tu žltá karta pre striedajúceho Volkana Sena. Záložník istanbulského Fenerbahce je napomínaný za nešportové správanie.

90 min Rozhodcovská štvorica na čele so švédskym arbitrom Jonasom Erikssonom pridáva k stretnutiu ešte štyri nadstavené minútky.

89 min Ante Čačič výrazne posilňuje defenzívu svojho mužstva. Na pľac sa dostal stopér Gordon Schildenfeld, ktorý nahradil barcelonskeho playmakera Ivana Rakitiča.

87 min Najlepší hráč dnešného stretnutia Ivan Perišič práve opustil v kŕčoch hraciu plochu. Nahradil ho útočník Hoffenheimu Andrej Kramarič.

85 min Ivan Perišič zostáva ležať na hracej ploche a Chorváti budú musieť zrejme po prvýkrát striedať. Ante Čačič zatiaľ nezasiahol do skladby svojho tímu.

83 min Ivan Perišič by si za svoj výkon jednoznačne zaslúžil gól, no výborný Volkan Babacan bol znovu proti. Perišič dostal z pravej strany výbornú loptu do priestoru od Luku Modriča. Krídelník milánskeho Interu sa presadil až do šestnástky, kde mu znížil strelecký uhol vybiehajúci Babacan. Perišič už následne z ťažkej pozície nedokázal prestreliť tureckého brankára. Gólman výberu Fatiha Terima hruďou zastavil jeho pokus.

81 min Štandardku rozohral Caner Erkin, no presný pokus ľavého obrancu k tyči nemal dostatočnú razanciu. Subašič si situáciu postrážil.

80 min Ivan Strinič na ľavom kraji veľkého vápna fauloval kľučkujúceho Mora, Turci získavajú zaujímavú pozíciu na rozohratie voľného kopu. Strinič navyše inkasoval žltú kartu.

79 min Turecku robia extrémne problémy i dlhé outové vhadzovania chorvátskeho tímu. Po jedno z nich z ľavej strany doletela lopta až presne na úroveň pokutového bodu. Najdôraznejšie sa tam presadil Marcelo Brozovič, ktorý medzi Hakanom Baltom a Canerom Erkinom zakončil do pravého horného rohu tureckej svätyne. Gólman Basaksehiru predviedol ekvilibristickú parádu, ktorou vytiahol loptu nad hornú konštrukciu svojej bránky.

77 min Chorváti už pomaly prechádzajú i k časovej údržbe. Víťazný vstup do turnaja bude pre balkánsku krajinu enormne dôležitý.

75 min Medzitým ďalšie problémy pre Vedrana Čorluku, ktorý po ďalšej rane do hlavy znovu krváca. Problémy s chodidlom pre zmenu hlási Mario Mandžukič.

73 min Volkan Babacan to má dnes dobre postavané. Tureckého brankára po druhýkrát v stretnutí zachránila konštrukcia bránky. V krídelnom priestore teraz atypicky operoval šestnástkový útočník Mario Mandžukič. Bombardér turínskeho Juventusu odcentroval z pravej strany na hranicu malého vápna, kde znovu vyčíňal fantastický Ivan Perišič. Krídelník s bundesligovou minulosťou zakončil hlavou do brvna. Babacan by ani v tomto prípade nemal nárok na zákrok. Pokračujeme však za stavu 1:0 pre Chorvátov.

71 min Turci po striedaní zaktívnili svoj prístup. Hakan Calhanoglu si dvadsať metrov od bránky narovnal loptu, no jeho strely dnes nelietajú na bránku.

69 min Spolupráca Buraka Yilmaza a Cenka Tosuna nemala dlhého trvania. Druhého menovaného nahradila 18-ročná nová akvizícia Borussie Dortmund – Emre Mor.

67 min Ivan Perišič hrá na ľavej strane ihriska fantastické stretnutie. Krídelník Interu Miláno sa znovu dokázal presadiť v rýchlostnom súboji s Gönülom, aby následne prudko odcentroval do nebezpečného územia po lajne malého vápne. Volkan Babacan tentokrát na prudký prízemný pas chorvátskeho ľaváka nedosiahol, no platilo to aj o Marcelovi Brozovičovi, ktorý v páde len zľahka tečoval loptu. Na zakončujúceho záložníka zívala prázdna bránka.

66 min Turecko teda prejde na systém s dvomi útočníkmi. Obrat sa pokúsi zariadiť predovšetkým dvojica Burak Yilmaz a Cenk Tosun.

65 min Najmenej výrazný muž v červenom drese, a paradoxne jeho kapitán, Arda Turan, opustil hraciu plochu. Nahradil ho útočník Burak Yilmaz.

64 min Gönülov center z pravej strany nemohol zamestnať gólmana Danijela Subašiča, ktorý bezpečne zviera loptu v svojej náruči.

63 min Brozovič po spolupráci s Modričom znovu zamestnával defenzívu Turecka, no záložník milánskeho Interu sa tentokrát nachádzal v ofsajde.

61 min Chorváti znovu deklarovali svoju pohotovosť a Marcelo Brozovič bol veľmi blízko k druhému gólu v sieti gólmana Babacana. Dlhé outové vhadzovanie Darija Srnu našlo v súboji Maria Mandžukiča. Útočník Juventusu Turín sa v súboji nepresadil, no lopta sa odrazila na prsia Marcela Brozoviča. Ten si krásne pripravil streleckú parketu a ľavačkou zamieril smerom k pravého hornému rohu Babacanovej svätyne. Brozovič volejom zo siedmich metrov prestrelil asi o jeden meter.

59 min Za nami je pomaly polhodina hry, Turci sa stále neblížia k vyrovnaniu. Naopak, sú to práve oni, kto smeruje k ďalšiemu inkasovanému gólu.

58 min Chorvátsko hrá dočasne v početnom oslabení. Napriek tomu sa úspešne bráni i rohovému kopu Turecka, Calhanogluho center spacifikoval Subašič.

56 min Vedrana Čorluku znovu zaliala krv a už sa sťahuje k striedačke chorvátskeho výberu. Nasledovať bude opätovné previazanie obrancovej hlavy.

54 min Chorváti i naďalej naháňajú druhý gól v sieti Turecka. Babacan ani v tomto prípade neinkasoval. Po ľavej strane ihriska sa prehnal Ivan Perišič. Krídelník milánskeho Interu prudko odcentroval na hranicu malého vápna, kam sa stačil presunúť turecký brankár. Babacan vyrazil loptu nešťastne k Darijovi Srnovi. Pravý bek chorvátskeho výberu zakončil z asi ôsmich metrov slabšou ľavou nohou a minul odkrytú bránku azda o meter. Prízemný pokus mohol zastaviť už len na bránkovej čiare stojaci Caner Erkin.

52 min Chorváti mohli po Tufanovom nedovolenom zákroku na Rakitiča zdvojnásobiť svoje vedenie. Stredopoliar istanbulského Fenerbahce fauloval presne na hranici šestnástkového oblúku. K lopte sa na úrovni osemnástich metrov od bránky postavila dvojica Darijo Srna a Ivan Perišič. Napokon to bol prvý menovaný obranca Šachtaru Doneck, ktorý vypálil prudko ponad múr. Gólman Babacan sa za strelou chorvátskeho kapitána iba bezmocne obzeral. Loptu zastavila horná konštrukcia tureckej bránky.

51 min Tufan zozadu brnkol po päte rozbehnutého Ivana Rakitiča, ktorý nedovolený zákrok neustál a Chorvátsko tak dostáva k dispozícii výbornú príležitosť na druhý gól.

49 min Ešte predtým tu však bola obrovská príležitosť Turecka. Volkan Sen sa dostal k centru z pravej strany, no prudkým volejom trafil v šestnástke stojaceho Tosuna.

48 min Hakan Balta na poliacej čiare zostrelil Marcela Brozoviča a Jonas Eriksson po druhýkrát v stretnutí trestal. Opäť na strane Turecka.

47 min Ante Čačič nestriedal, pokračuje i Vedran Čorluka, ktorý už hrá bez obväzov. Na hlave vidieť stopy po šití rany, ktorú mu spôsobil Cenk Tosun.

46 min Fatih Terim reagoval na inkasovaný gól z konca prvého polčasu. Na trávnik prišiel s dvadsiatkou Volkan Sen. Miesto mu uvoľnil Özyakup.

46 min Začal sa druhý polčas.

Opticky vyrovnaný prvý polčas ponúkol viacero nebezpečnejších príležitostí Chorvátka. Paradoxne, tú najväčšiu šancu zahodil po polhodine hry Ozan Tufan, ktorý hlavičkou zo siedmich metrov neprekonal Danijela Subašiča. Gólu sme sa dočkali až štyri minúty pred prestávkou, keď vysoký odkop Inana napálil do siete Luka Modrič. Chorváti po paráde svojej hviezdy vedú nad Tureckom 1:0.

45+2 min Prvý polčas sa skončil.

45+1 min Hakan Balta v úvode dvojminútového nadstavenia zakončil hlavou po rohovom kope Turecka len do bočnej siete Subašičovej bránky.

45 min Uvidíme, či Fatih Terim nebude v polčase striedať. Zatiaľ nevýrazný útočník Tosun naznačuje nejaký zdravotný problém. Na pľac by sa mohol dostať Burak Yilmaz.

43 min Turecký kotol za bránkou gólmana Babacana až teraz po prvýkrát v stretnutí stíchol, na koni sú Chorváti, ktorí sa držaním lopty snažia prečkať záver úvodného dejstva.

41 min Chorvátsko dalo gól!

LUKA MODRIČ nádhernou strelou k pravej tyči posiela Chorvátov na konci prvého polčasu do vedenia. Chorváti zostali po rohovom kope nasťahovaní v šestnástke Turecka. Rakitičov center z druhej vlny z ľavej strany sa červeným podarilo odvrátiť zo šestnástky, no vysoký odkop Inana si našiel iba kopačku Luku Modriča. Stredopoliar madridského Realu nečakane zakončil loptu, ktorá padala z azda desiatich metrov. Delový volej z dvadsiatich metov smeroval presne do pravého dolného rohu tureckej bránky, kam sa gólman Babacan nestihol presunúť.

40 min Brozovič dostal na pravej strane kúsok priestoru, no trafil iba Erkina. Rovnakého hráča zasiahol i Darijo Srna, rohový kop pre krajinu šachovnice.

39 min Je nutné dodať, že Turci v doterajšom priebehu bránia veľmi dobre. Predovšetkým Hakan Balta dôrazne režíruje hru zadných radov krajiny polmesiaca.

38 min Rohový kop z pravej strany Chorvátska prepadol na kopačku Maria Mandžukiča, ktorý sa snažil prízemným pokusom prestreliť Babacana, no ten jeho pokus do stredu bránky kryl.

37 min Táto pasáž stretnutia patrí tureckým futbalistom. Obe mužstvá si férovo odovzdávajú dirigentskú paličku nad vývojom stretnutia.

36 min Hakanovi Calhanogluovi sa pri rozohrávaní štandardných situácií zatiaľ vôbec nedarí. Z veľkej vzdialenosti poslal loptu vysoko nad bránku.

35 min Desať minút pred koncom úvodného polčasu pokračujeme s jediným kartovým trestom Cenka Tosuna, no zatiaľ bez gólov. Nervozita znovu rastie.

33 min Vedran Čorluka už aj s bielym turbanom pokračuje v stretnutí ďalej. Na zemi už medzitým leží i Mario Mandžukič, ktorého trafil lakťom Özyakup.

31 min Napriek viacerým ostrým zákrokom v doterajšom priebehu sa prvým potrestaným hráčom stal Cenk Tosun. Útočník Besiktasu trafil škaredým lakťom hlavu Vedrana Čorluku, ktorého okamžite zaliala krv.

29 min Turecko mohlo otvoriť skóre stretnutia proti Chorvátsku. A to i napriek optickej a štatistickej prevahe zverencov Anteho Čačiča. Na pravej strane dostal príliš veľa priestoru obranca Gökhan Gönül, ktorý je známy svojimi rezanými centrami do šestnástky. Jedným teraz našiel hlavu Ozana Tufana, ktorý vo vzduchu prehlavičkoval Domagoja Vidu. Prudkú koncovku pod nohy gólmana Danijela Subašiča sa chorvátskemu gólmanovi podarilo čarovne zastaviť na bránkovej čiare. Turci sa po najväčšej šanci doterajšieho priebehu neujali vedenia.

28 min Chorváti sú momentálne v laufe a varia Turkov. Stále sa však nedokážu dostať kombináciou až ku gólovej koncovke.

27 min Srnov center z pravej strany musel gólman Babacan boxovať spred Mandžukiča. Loptu poslal síce iba na kopačku Badelja, no ten vystrelil priamo do náruče tureckého brankára.

26 min Luka Modrič padol na pravej strane po kontakte s Oğuzhanom Özyakupom. V akcii pokračoval pri výhode Badelj, no jeho center bol nepresný.

25 min Zatiaľ to nie je zápas Ardu Turana. Vyzdvihnúť treba i pravú stranu chorvátskej obrany so Srnom a Čorlukom, ktorí ho nepúšťajú do hry.

24 min Turan v prvej akcii v stretnutí nachádzal na ľavej strane Canera Erkina. Toho si ale skúsene postrážil stopér Vedran Čorluka, ktorý nechal loptu doputovať za bránkovú čiaru.

23 min Marcelo Brozovič si znovu našiel v šestnástke centrovanú loptu. Tentokrát z pravej strany od Darija Srnu. Svoju hlavičku však opäť nedokázal dostatočne umiestniť.

22 min Ivan Perišič našiel z ľavej strany v šestnástke hlavu Marcela Brozoviča. Tiesnený záložník milánskeho Interu zakončil v záklone nad.

21 min V úvodnej dvadsaťminútovke sme nevideli ľavého krídelníka červených – Ardu Turana. Barcelonsky žolík je zatiaľ vypojený z hry, navyše ho zamestnáva ofenzívny bek Srna.

20 min Calhanoglu sa snažil po prvýkrát v stretnutí zapojiť Tosuna, no pretiahnutý pas spacifikoval chorvátsky strážca svätyne Subašič.

19 min Zo štandardnej situácii rezultovala iba Inanova strela z druhej vlny, ktorá letela pár metrov mimo ľavej žrde chorvátskej bránky.

18 min Stav pohotovosti platí i pred bránkou gólmana Subašiča. Turecko rozohráva rohový kop, ktorý bude znovu dielom Hakana Calhanogluho.

17 min Ďalší Srnov center našiel v šestnástke hlavu Maria Mandžukiča, ktorý veľmi dobre zakončil k ľavej tyči. Na hranici malého vápna opäť odkopol loptu obranca Hakan Balta.

16 min Badelj na pravej strane prestrčil loptu k Srnovi, ktorý prudko odcentroval do šestnástky, no jeho pas odpratal Hakan Balta.

15 min Stará sa o ňu predovšetkým červená armáda za bránou tureckého gólmana Babacana. Chorvátov napriek lepšej hre nie je príliš počuť.

14 min Atmosféra v Parku Princov je zatiaľ fantastická. Tak, ako na všetkých doterajších stretnutia majstrovstiev Európy 2016.

13 min Ozan Tufan sa až teraz konečne dostal k zakončeniu. Z veľkej vzdialenosti však pálil veľmi nepresne a nedôrazne. Lopta mu jednoznačne nesadla na kopačku.

12 min Turci na okamih prečíslili Chorvátov, no z poskytnutej početnej prevahy nedokázali ohroziť Subašiča. Tufana skvele zablokoval Brozovič.

11 min Najbližšie malo k nemu chorvátske duo Rakitič a Perišič už v druhej minúte. Lajtmotívom doterajšieho priebehu je séria nedovolených zákrokov.

10 min V Paríži je za nami úvodná desaťminútovka stretnutia Chorvátsko – Turecko. Zatiaľ sme gól na jednej či druhej strane nevideli.

9 min Vyhlásený exekútor štandardných situácií teraz svoju nálepku nepotvrdil. Loptu nacentroval priamo do rúk pripraveného gólmana Subašiča.

8 min Oğuzhana Özyakupa fauloval na ľavej strane ihriska Badelj, Turci dostávajú k dispozícii voľný kop, ktorý rozohrá Hakan Calhanoglu.

7 min Selcuk Inan zozadu pohladil Badelja, iskriaci úvod v Parku Princov pokračuje. Futbalovejším mužstvom je zatiaľ Chorvátsko.

6 min Mandžukič zozadu dohral rozohrávajúceho Canera Erkina. V horúcom stretnutí dnes zrejme nebudú tiecť len nervy, ale možno i krv.

5 min Chorváti pokračovali v počiatočnej aktivite rohovým kopom z pravej strany. Prudký center preletel kompletné osadenstvo v tureckej šestnástke.

4 min Tufan na ľavej strane ihriska prebrúsil Luku Modriča, Jonas Erikson mohol po prvýkrát tasiť. Švéd však kartou zatiaľ netrestal.

2 min Chorváti sa už po poldruha minúte mohli ujať vedenia. Po spolupráci s Perišičom odcentroval na hranicu šestnástky Mandžukič. Lopta prepadla na pravú stranu ku kapitánovi Darijovi Srnovi. Pravý bek Šachtaru Doneck prudko odcentroval na prvú tyč, kde operoval Rakitič. Barcelonsky stredopoliar loptu stačil tečovať presne do priestoru medzi pravou žrďou gólmana Babacana a dobiehajúcim Perišičom. Lopta doskákala tesne mimo bránky, doklepnúť do siete ju nestačil ani Ivan Perišič.

1 min Turecko v červenej sade dresov obstaralo v parížskom Parku Princov úvodný výkop stretnutia. Chorváti v modrom v prvom polčase sprava-doľava.

1 min Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Turecko: Babacan – Gönül, Topal, Balta, Erkin – Çalhanoğlu, Tufan, Inan, Özyakup, Arda Turan (C) – Tosun.

Náhradníci: Kivrak, Tekin – Kaya, Çalık, Şahin, Şahan, Köybaşı, Yılmaz, Malli, Şen, Mor, Özbayraklı.



Chorvátsko: Subašič – Srna (C), Ćorluka, D. Vida, Strinić – Modrić, Badelj – Brozović, Rakitić, Perišič – Mandžukić.

Náhradníci: Vargić, L. Kalinić – Vrsaljko, Jedvaj, Kovačić, Kramarić, Schildenfeld, Rog, N. Kalinič, Ćorić, Pjaca.



Rozhodca: Jonas Eriksson – M. Klasenius, D. Wärnmark (všetci SWE) – W: Collum (SCO).

Vitajte pri úvodnom stretnutí nedeľňajšieho programu 15. majstrovstiev Európy vo Francúzsku. Chorvátsko nastúpi v rámci D-skupiny proti Turecku.



Chorvátsko:



Chorváti od odtrhnutia sa od Juhoslávie chýbali len na jednom európskom šampionáte (2000). Dvakrát skončili v štvrťfinále, dvakrát nepostúpili ani zo skupiny. Najväčší úspech na veľkých turnajoch zaznamenali v roku 1998, keď silná partia okolo Šukera, Biliča či Prosinečkeho získala na majstrovstvách sveta vo Francúzsku bronz.



Balkánsky výber prehral v kvalifikácii na ME jediný duel. Nebolo to však s najväčším favoritom H-skupiny. Chorváti dvakrát remizovali s majstrami sveta z roku 2006 Talianmi 1:1. Pravda, jeden bod im odpočítali za vyčíňanie fanúšikov. Hráči v šachovnicových dresoch sa museli skloniť len pred Nórmi (0:2). S bodovým náskokom na severských futbalistov postúpili z druhého miesta priamo na kontinentálny šampionát.



Chorvátsko by malo na turnaji ťažiť hlavne z enormne silnej zálohy. Predovšetkým, z jej stredu. Dvojica inžinierov Modrič a Rakitič by mala vpredu zásobovať kanoniera turínskeho Juventusu – Maria Mandžukiča. Z krídelných priestorov bude hroziť i nebezpečný Ivan Perišič. Jedinou zdanlivou slabinou zverencov Anteho Čačiča je stred obrany. Tam mu vypadol stopér liverpoolskeho FC Dejan Lovren. Chorváti budú vedľa Vedrana Čorluku plátať zrejme Domagojom Vidom.



Predpokladaná zostava: Subašič – Srna (C), Čorluka, Vida, Vrsaljko – Modrič, Brozovič, Rakitič – Pjaca, Mandžukič, Perišič.



Turecko:



Búrliví futbalisti z krajiny polmesiaca zanechali výraznú stopu predovšetkým na ME 2008. Viedol ich vtedy súčasný tréner Fatih Terim. Bol to šampionát veľkých tureckých obratov. V skupine zvrátili nepriaznivý stav so Švajčiarskom (z 0:1 na 2:1) aj s Českom (z 0:2 na 3:2). V štvrťfinále s Chorvátskom inkasovali gól v 119. minúte, no Sentürk stačil zariadiť rozstrel, v ktorom Turci postúpili do neúspešného semifinále s Nemeckom. Na scéne majstrovstiev sveta získali v roku 2002 bronz.



Turci sa nachádzali v jednej z najnáročnejších kvalifikačných skupín. Jej úvod im absolútne nevyšiel, prehrali na Islande i doma s Českom, remizovali v Lotyšsku. Po domácom zaváhaní s pobaltskou krajinou v 7. zápase sa zdalo, že Turecko sa neprebojuje ani do baráže. Terimovi zverenci však vyhrali všetky tri záverečné stretnutia proti favoritom. Na úvod s Holandskom, ktoré po triumfe 3:0 nasmerovalo ku kvalifikačnému krachu. S 18 bodmi sa im ušla miestenka pre najlepšie tímy na tretích priečkach.



Fatih Terim sa bude na trunaji spoliehať predovšetkým na silný trojlístok Turan – Calhanoglu -Yilmaz. Pre Turecko je škoda, že nemôže naplno využiť služby Nuriho Sahina. Stredopoliar Borussie Dortmund sa nenachádza v najlepšej kondícii. Achillovou pätou Turecka je taktiež hra zadných radov. D-skupina majstrovstiev Európy by mohla ponúknuť ofenzívny futbal a veľa gólov.



Predpokladaná zostava: Babacan – Gönül, Topal, Balta, Erkin – Özyakup, Tufan, Inan – Calhanoglu, Yilmaz, Turan (C)