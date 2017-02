Severní Íri ani nevystrelili na bránu. Poliakom stačil jeden gól

Duel sa hral na trávniku Stade de Nice a priniesol jednoznačnú dominanciu "bieločervených", ktorú však dokázali pretaviť len na jediný gól. Postaral sa oň v 51. minúte Arkadiusz Milik. Pre Poľsko to bolo prvé víťazstvo v siedmom zápase na ME.

Na druhý zápas C-skupiny nastúpili v nedeľu večer v Lille úradujúci majstri sveta z Nemecka proti Ukrajincom. Poliaci sa v druhom kole základných skupín stretnú vo štvrtok o 21.00 v Saint Denis s Nemeckom, o tri hodiny skôr sa v Lyone odohrá duel Ukrajina - Severné Írsko.

Začiatok online prenosu:

12. 06. 2016, 18:00 POL 1 : 0 NIR

Stade de Nice

Štatistiky: Góly: 51. Milik. ŽK: 65. Kapustka (POL), 89. Piszczek (POL) – 69. Cathcart (NIR). Rozhodca: Ovidiu Haţegan – Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe.

Súpiska POL: Szczęsny – Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk – Błaszczykowski (80. Grosicki), Krychowiak, Mączyński (78. Jodłowiec), Kapustka (88. Peszko) – Milik – Lewandowski (C).

Súpiska NIR: McGovern – C. McLaughlin, Cathcart, J. Evans, McAuley – McNair (46. Dallas), Norwood, S. Davis (C), Baird (77. J. Ward), Ferguson (66. Washington) – K. Lafferty.

Držení míče: 60 % : 40 %.

Střely na branku: 4:0. Střely mimo: 14:2. Rohy: 8:1. Ofsajdy: 1:2. Fauly: 11:12.

Z rýchleho protiútoku sa Poliakom nepodarilo skórovať, no v konečnom zúčtovaní ich to mrzieť nemusí. Zverenci Adama Nawalku úspešne vstúpili do turnaja, keď si vďaka presnému zásahu Arkadiusza Milika z 51. minúty z ihriska zo zápasu so Severným Írskom odvážajú tri body za najchudobnejšie víťazstvo v pomere 1:0.

Poliaci boli od úvodu zápasu aktívnejším tímom a zaslúžene zvíťazili. Na programe je dnes ešte druhý zápas skupiny C, keď Nemecko si zmeria sily s Ukrajinou.

Ďakujeme za pozornosť, lúčime sa s konštatovaním, že poľská reprezentácia naplnila papierové predpoklady a porazila Severné Írsko s prepracovanou defenzívou 1:0.

90+4 min Koniec zápasu.

90+4 min Severné Írsko sa v záverečných sekundách snažil o záverečnú ofenzívnu snahu, no Poliaci prerušili akciu súpera už v zárodku a vyrazili do rýchleho protiútoku.

90+4 min Hrá sa už štvrtá minúta nadstaveného času. Lopta je na kopačkách Poliakov.

90+3 min Piszczek si teraz neporozumel s rozohrávajúcim Krychowiakom. Lopta sa sťahuje na kopačky Severných Írov.

90+3 min Lopta je stále v moci Poľska. Krychowiak si s rozohrávkou dáva na čas a zbiera cenné sekundy.

90+3 min Bude sa pokračovať v hre, za nami sú dve minúty nadstaveného času. Nasledovať bude odkop od brány v podaní Poliaka Wojciecha Szczesneho.

90+2 min Poľský brankár sa zrazil so spoluhráčom Piszczekom a poľský obranca je teraz ošetrovaný vo vlastnej šestnástke.

90+1 min McLaughlin prihrával len dozadu na Cathcarta. Íri to opäť skúšali nakopávanou loptou na Washingtona. Brankár Szczesny ale vybehol proti lopte a vyrazil ju do bezpečia.

90+1 min Rozhodcovia nadstavujú tri minúty. Zápas vstupuje do svojej 91. minúty.

90 min Pred nami sú posledné sekundy základnej hracej doby. Lopta je v strede ihriska.

90 min Center Írov bol ale nepresný. Lopta končí za autovou čiarou a Szczesny tak bude odkopávať loptu ďaleko z vlastnej šestnástky.

89 min V závere zápasu vidí žltú kartu Lukasz Piszczek. Severní Íri majú k dispozícii štandardnú situáciu z ľavej strany.

88 min A Poliaci v závere zápasu posielajú na ihrisko Slawomira Peszka. Z ihriska odchádza Bartosz Kapustka.

87 min Zatiaľ sa však pokračuje v hre. Jedrzejczyk teraz zakombinoval s Jodlowcom, Krychowiak teraz nebezpečne vypálil z diaľky, no jeho strelecký pokus nebol úspešný. Poľský hráč tesne minul pravú žŕdku.

87 min Poliaci ale držia loptu na svojich kopačkách, o malú chvíľu bude nasledovať posledné poľské striedanie.

86 min Severní Íri teraz prekvapili svojho súpera. Namiesto nakopávanej lopty do šestnástky smerovala prízemná prihrávka, no kapitán Davis nedokázal vystreliť z ťažkej pozície.

85 min Norwood bol faulovaný. Íri budú rozohrávať loptu zo stredu ihriska.

85 min Pazdan zvládol osobný súboj s útočníkom Laffertym a upratal loptu do bezpečia.

85 min Íri si zatiaľ nedokážu vypracovať súvislejší záverečný tlak, Poliaci kontrolujú hru a všetko nasvedčuje tomu, že dnes dokráčajú za víťazstvom.

84 min Grosicki sa teraz k lopte po nepresnej prihrávke nedostal. Severní Íri majú k dispozícii posledných šesť minút na vyrovnanie, no lopta je pri brankárovi McGovernovi.

83 min Pri lopte sú Poliaci, ktorí ale na útočnej polovici stratili loptu, Evans okamžite založil útočnú akciu, ktorá ale skončila hneď v zárodku vďaka pozorným hráčom Poľska v strede poľa.

83 min V útočnej snahe teraz sledujeme Severné Írsko, no striedajú Stuart Dallas sa nedokázal presadiť proti poľskej obrane.

82 min K sľubnej strele sa teraz dostal Arkadiusz Milik, no ten nedokázal akrobatickým spôsobom prekonať pozorného brankára McGoverna, ktorý v zápase inkasoval len raz práve z kopačky poľského útočníka.

82 min Rohový kop bude zahrávať Grosicki, no jeho prízemný center obrana Severného Írska odvrátila späť k exekútorovi rohu.

81 min Kamil Grosicki sa okamžite prihlásil o slovo, no jeho pokus z pravej strany McGovern vytesnil na roh.

80 min A po dvoch minútach vidíme ďalšie striedanie v podaní poľského tímu. Tentoraz sa na ihrisko dostane Kamil Grosicki, ktorý strieda Jakuba Błaszczykowskeho.

79 min Poliaci v závere zápasu svojmu súperovi prakticky nič nedovoľujú a Severní Íri sa zatiaľ márne snažia dostať sa na dostrel poľskej brány.

78 min Na ihrisko sa na záverečných dvanásť minút dostane Tomasz Jodłowiec, ktorý v hre vymení Krzysztofa Maczyńskeho, ktorý pred pár minútami strieľal spred šestnástky, no strela z jeho kopačky smerovala mimo brány McGoverna.

78 min Severným Írom už neostáva veľa času na zmenu skóre. Hra je navyše na malú chvíľu prerušená. Nasledovať bude striedanie poľského tímu.

77 min A kouč Severného Írska Michael O'Neill využíva aj svoje posledné tretie striedanie. Úlohy Chrisa Bairda na ihrisku preberie Jamie Ward.

76 min Útočník Severného Írska Kyle Lafferty si vyslúžil potlesk od obecenstva, keď sa pred šestnástkou súpera odhodlal k akrobatickému zakončeniu populárnymi "nožničkami," no jeho pokus skončil mimo poľskej brány.

75 min Poliaci sú stále pri lopte. Lewandowski pekným centrom vyzval do útoku Jedrzejczyka. Poliaci si niekoľkokrát vymenili loptu, k strele spred šestnástky sa napokon dostal Krzysztof Maczyński, ktorého strela ale skončila mimo brány.

74 min Íri teraz zahrávajú autové vhadzovanie blízko šestnástky súpera, no Poliaci situáciu zvládli a dokázali založiť rýchlu akciu vďaka Robertovi Lewandowskemu, ktorý po ľavej strane potiahol loptu až k šestnástke brankára McGoverna.

73 min Na trávniku teraz ostal ležať Lafferty, ktorého fauloval Piszczek. Útočník Severného Írska ale bude v poriadku. Loptu bude rozohrávať Evans.

72 min Pred minútou sme videli zárodok prvej vážnejšej šance Írov v dnešnom zápase. Zverenci Michaela O'Neilla majú k dispozícii necelých 20 minút. Podarí sa im vyrovnať?

71 min Krychowiak teraz neprihrával presne. Conor Washington teraz vyhral šprintérsky súboj s obrancom Poľska, posunul si však loptu príliš ďaleko a pri lopte tak bol skôr brankár Wojciech Szczesny, ktorý teraz podržal svoj tím.

71 min Pri lopte sú Severní Íri, ktorí si ju ale posielajú v strede poľa a skúšajú to opäť nakopávanými loptami, ktoré poľskej defenzíve zatiaľ nerobia žiadne problémy.

70 min Pred nami je posledných 20 minút dnešného stretnutia. Poliaci vedú nad Severným Írskom 1:0 po góle Milika z 51. minúty. Favorit zápasu je zatiaľ jednoznačne lepším a aktívnejším tímom v zápase, Severní Íri zatiaľ márne čakajú na svoju prvú strelu medzi tri žrde poľského národného tímu.

69 min Lewandowski bude po krátkom ošetrení v poriadku, bude sa pokračovať v hre.

69 min A žltú kartu za tvrdý zákrok na Roberta Lewandowskeho v strede ihriska vidí Craig Cathcart.

68 min Milik teraz na pravej strane našiel Blaszczykowskeho. Skúsený futbalista Fiorentiny vzal zodpovednosť na seba a krížnou strelou sa snažil prekvapiť brankára McGoverna. Jeho pokus ale končí mimo brány.

67 min Norwood teraz z ľavej strany centrom hľadal pred bránou žolíka trénera Michaela O'Neilla Conora Washingtona. Lopta ale končí za bránkoovou čiarou, nasledovať bude odkop v podaní poľského brankára Wojciecha Szczesneho.

67 min Severní Íri majú k dispozícii rohový kop, no brankár Sczczesny bez väčších problémov vyboxoval Norwoodov center čo najďalej od vlastnej brány.

66 min A Severní Íri posielajú na ihrisko čerstvé sily v podobe Conora Washingtona. Zápas zo striedačky dopozerá Shane Ferguson.

65 min Bartosz Kapustka ale teraz v strede poľa tvrdo atakoval Chrisa Bairda a rumunský rozhodca Ovidiu Hategan udeľuje poľskému hráčovi prvú žltú kartu v dnešnom zápase.

65 min Poliaci teraz opäť pekne kombinujú, no nedokážu sa dostať na dostrel írskej brány.

64 min Poliaci naďalej kontrolujú hru, vedú o jeden gól a obraz hry sa zatiaľ vôbec nemení. Vedúci celok má loptu na svojich kopačkách, kontroluje hru a Severní Íri sú naďalej stiahnutí na svojej polovici.

63 min Milik dlhou prihrávkou hľadal v šestnástke svoju útočnú „dvojičku" Lewandowskeho, no obrana Severných Írov ostala pozorná.

63 min Poliaci teraz dobre kombinujú v strede poľa. Krychowiak si vypýtal faul od kapitána Stevena Davisa, rozohrávať sa bude blízko stredového kruhu.

62 min Štadiónom sa opäť ozýva piskot. Milik sa dožadoval rohového kopu, no rumunský rozhodca Hategan rozhodol, že nasledovať bude odkop od brány v podaní brankára Michaela McGoverna.

61 min Lewandowski teraz chcel sklepnúť prihrávku pre Milika, no jeho prihrávka skončila s prispením írskeho hráča v aute.

60 min Za nami je rovných 60 minút hry a Severní Íri stále márne čakajú na svoju prvú strelu vyslanú na poľskú bránu.

59 min Piszczek sa teraz po pravej strane predral až do šestnástky, prihrávkou hľadal MIlika, no lopta svojho adresáta pred írskou bránou nenašla.

59 min Laffery sa teraz dopustil útočného faulu. Poliaci sa opäť dostávajú k lopte a po strelenom góle sa obraz hry vôbec nezmenil.

59 min K strele sa dostal Bartosz Kapustka, no jeho pokus spred šestnástky skončil na obetavom obrancovi McLaughlinovi, ktorý sa hodil do strely poľského hráča.

58 min Norwood si teraz v súboji s Lewandowskim počínal nedovoleným spôsobom. Lopta sa sťahuje na kopačky poľského tímu.

58 min Center hráča Severného Írska ale z vápna odhlavičkoval poľský kapitán Robert Lewandowski.

57 min Severní Íri majú k dispzícii nebezpečnú štandardnú situáciu, ktorú bude z ľavej strany zahrávať Norwood. Štadiónom sa ozýva mohutný piskot.

56 min Poliaci ale teraz získali v strede poľa loptu po výbornom zákroku Kapustku. Kapitán Steven Davis ale teraz vybojoval loptu, no Íri ju hneď stratili a Poliaci tak môžu založiť ďalšiu útočnú akciu.

55 min Pri lopte je Lewandowski, ktorý posielal loptu na Blaszczykowskeho, no ten nedokázal spracovať prihrávku útočníka Bayernu Mníchov. K lopte sa dostanú Severní Íri.

54 min Severní Íri sú ale v ofenzíve naďalej bezzubí. Pri lopte sú Poliaci, no na Lewandowskeho si teraz dal pozor Cathcart.

53 min Atmosféra na štadióne v Nice je omnoho lepšia. Na tribúnach majú výraznú prevahu poľski fanúšikovia, ktorí oslavnými chorálmi naďalej oslavujú presný zásah Milika z 51. minúty.

52 min Poliakom sa tak po vyše 50-minútovom ofenzívnom nápore podarilo skórovať. Severní Íri tak budú nútení otvoriť hru, čo by mohlo viesť k viacerým streleckým príležitostiam na oboch stranách. V prvom polčase totiž diváci videli len 2 strely na bránu.

51 min Poľsko dalo gól!

A je to gól! Poliaci dokázali prelomiť pozornú defenzívu Írov. Strelecky sa presadzuje ARKADIUSZ MILIK, ktorý dostal na hranicu šestnástky prihrávku od Jakuba Blaszczykowskeho a strelou po zemi otvoril skóre dnešného stretnutia.

51 min Poľsko to teraz skúsilo "írskou zbraňou," no dlhá nakopávaná lopta za obranu Severných Írov sa neujala.

50 min Obraz hry z prvých 45 minútach sa zatiaľ vôbec nezmenil. Poľsko naďalej tlačí Írov, ktorí trpezlivo vyčkávajú v defenzíve na ďalšie a ďalšie návaly útokov svojho súpera a útočia s minimom hráčov.

49 min Kapustka teraz z ľavej strany našiel Milika, no Connor McLaughlin si dal pozor na poľského útočníka a odobral mu loptu.

48 min Pri lopte sú stále Poliaci, Severní Íri ale vyčkávajú na svojho súpera na vlastnej polovici.

47 min Severní Íri v úvode polčasu nedovoľujú súperovi vypracovať si súvislejší tlak a podobne ako v prvom dejstve aj teraz sa snažia držať loptu čo najďalej od svojej brány.

46 min Severné Írsko nastúpilo do druhého polčasu s pozmenenou zostavou. Do hry sa dostal Stuart Dallas na úkor Paddyho McNaira.

46 min Druhý polčas sa začal. Možno očakávať, že Poliaci budú pokračovať v doterajšej hre, kedy boli oveľa aktívnejším celkom, no pozorná defenzíva Severného Írska im nedovolila skórovať.

46 min Začal sa druhý polčas.

Druhý polčas sa začne približne o 19:00.

A máme tu záver prvého polčasu. Poliaci boli v prvom dejstve omnoho aktívnejším tímom, no na bránu Severného Írska vyslali len dve strely. Najväčšiu šancu zahodil v 39. minúte Arkadiusz Milik, ktorého ľavačka z dobrej streleckej pozície skončila mimo brány. Severní Íri zatiaľ súperovi nedovoľujú dostať sa do žiadnych vyložených príležitostí a do kabín sa tak ide za bezgólového stavu.

45 min Prvý polčas sa skončil.

45 min V záverečnej minúte sa Poliaci presťahovali pred šestnástku súpera, no zatiaľ sa im nedarí vypracovať si vážnejšiu streleckú príležitosť.

45 min Pisczek teraz centrom hľadal pred bránou Severného Írska Milika, no lopta končí bezpečne v náručí pozorného brankára McGoverna.

44 min Jedrzejczyk ale nedokázal spracovať ťažkú prihrávku, čím sa akcia Poliakov výrazne pribrzdila. Favorit zápasu ale naďalej ostáva pri lopte.

44 min Do konca prvého dejstva ostávajú necelé dve minúty. Poliaci majú loptu na svojich kopačkách a budú zakladať jednu z posledných akcií prvého polčasu.

43 min McAuley zvládol osobný súboj s írskym hráčom. Poľsko otáča hru vďaka Jedrzejczykovi, ktorý bol v strede poľa faulovaný.

43 min Steven Davis bol v strede poľa faulovaný. Kapitán Severného Írska zrejme zo štandardky pošle opäť dlhý center až pred poľskú bránu.

42 min Brankár Michael McGovern odkopol loptu čo najďalej od svojej brány. Íri teraz prebrali loptu v strede poľa a snažia sa pozbierať cenné sekundy.

42 min Blaszczykowski teraz padol na ihrisko a do hry sa zapojil rukou, k lopte sa dostanú Severní íri.

41 min Poliaci sa po odkope írskeho brankára ihneď dostali k lopte a v záverečnej päťminútovke prvého polčasu sa budú snažiť o strelenie otváracieho gólu.

41 min Dlhá lopta Poliakov nasmerovaná na Roberta Lewandowskeho končí za bránkovou čiarou. Nasledovať bude odkop od brány Severného Írska.

40 min Po rohu z kopačky Blaszczykowskeho sa k zakončeniu dostal Michal Pazdan, no jeho pokus z uhla rozvlnil len bočnú sieť.

39 min Milik teraz rozohral roh nakrátko, po ďalšom centri do šestnástky súpera Poliaci reklamovali ruku Kylea Laffertyho, no píšťalka rozhodcu ostala nemá. K strele sa dostal Kapustka,no jeho pokus krásnym zákrokom vytlačil na roh brankár McGovern.

38 min Rohový kop bude zahrávať Arkadiusz Milik, ktorý si po hlavičke Kylea Laffertyho exekúciu rohu zopakuje.

38 min Lewandowski teraz narobil obrane Severného Írska pri rohovej zástavke a pre svoj tím vybojoval rohový kop.

37 min K strele spred šestnástky sa odhodlal Bartosz Kapustka, no len 19-ročný futbalista mieril veľmi nepresne.

36 min Steven Davis teraz u rozhodcu reklamoval zlé posúdenie situácie. Autové vhadzovanie malo patriť Írom, pri lopte ale ostanú Poliaci.

36 min A Glik v ďalšom osobnom súboji s Laffertym. Loptu vybojoval opäť poľský stopér.

35 min Lafferty si teraz v súboji s Glikom počínal nedovoleným spôsobom. K lopte sa dostanú Poliaci.

35 min Pri lopte sú ale stále zverenci Michaela O'Neilla, ktorí podľa všetkého budú chcieť udržať remízový rezultát do konca prvého polčasu.

34 min Steven Davis vyslal dlhú loptu za poľskú obranu, k odrazenej lopte sa dostal McNair. Íri sa ale k zakončeniu nedostali.

34 min Loptu bude rozohrávať zo stredu poľa Davis, ktorý podľa všetkého pošle dlhú loptu až do šestnástky súpera.

34 min Poliaci napokon vybojovali loptu pri autovej čiare, Kapustka ale hral v strede ihriska rukou.

33 min Glik si teraz dal pozor na Lafferyho aktivitu. Severní Íri budú zahrávať autové vhadzovanie blízko šestnástky Poľska.

32 min Strely na bránu po vyše polhodine hry stále 1:0, keď v 29. minúte pálil zhruba z 20 metrov Poliak Arkadiusz Milik.

31 min Piszczek teraz po pravej strane potiahol loptu, poslal prízemný center do šestnástky, Milik si prebral loptu, dostal sa k zakončeniu svojou silnejšou ľavou nohou, no jeho pokus skončil mimo brány. Futbaloví priaznivci teraz videli najväčšiu šancu doterajšieho priebehu zápasu.

31 min Paddy McNair teraz tvrdo poslal k zemi Kapustku. Poliaci budú rozohrávať loptu zo stredu ihriska.

30 min Íri sa opäť snažia upokojiť hru. Nazbierať cenné sekundy a dlhým nákopom na Laffertyho opäť odovzdávajú loptu Poliakom.

29 min Milik sa teraz dostal k strele, no jeho ľavačka zhruba z dvadsiatich metrov brankára McGoverna nijak výrazne neprekvapila. V 29. minúte tak diváci videli prvú strelu na bránu.

28 min Milik bol teraz na dlhú nakopávanú loptu pred írsku bránu prikrátky. McGovern už stihol vyslať svojich spoluhráčov odkopom do útoku.

28 min Diváci boli teraz svedkami ďalšieho nepresného centru. K lopte sa dostávajú Severní Íri.

27 min Loptu si po dlhej chvíli „užívajú" aj Severní Íri. Dlhá nakopávaná lopta ale skončila v moci brankára Szczesného, ktorý bol navyše faulovaný Kyleom Laffertym.

26 min Akciu poľskej reprezentácie teraz prerušilo ofsajdové postavenie Jedrzejczyka. Nasledovať bude odkop brankára McGoverna, ktorý je od úvodu zápasu pravidelne doprevádzaný piskotom poľských fanúšikov.

25 min Poľsko teraz pohrozilo dobrým centrom, ktorý vyslal Jedrzejczyk, no lopta skončila len na hlave jedného z brániacich hráčov Severného Írska.

25 min Írsko podľa očakávania poslalo loptu čo najďalej od vlastnej brány.

24 min Jedrzejczyk sa k lopte nedostal. Íri majú k dispozícii autové vhadzovanie.

24 min Lopta sa po odkope Írov z vlastnej šestnástky dostala až k brankárovi Szczesnemu. Poliaci sa budú snažiť založiť ďalší útok.

23 min Z pravej strany bude tentoraz centrovať Milik. Kanonier Poľska to skúšal centrom na bližšiu žrď, kde si zbehol Lewandowski, no defenzíva Severného Írska je zatiaľ pre Poliakov príliš tvrdým orieškom.

22 min Center Poliakov z rohového kopu ale nepriniesol žiadnu zaujímavú situáciu pred bránou Írov. Hráči Poľska si ale po malej chvíli roh opäť zopakujú.

21 min Baird teraz hlavou poslal poľský center za bránkovú čiaru, nasledovať bude rohový kop v podaní poľského národného tímu.

20 min Milik teraz našiel v šestnástke Lewandowskeho, no hviezdny kanonier Bayernu Mníchov sa k strele nedostal. Obrana Severného Írska kapitána Poľska okamžite zdvojila.

20 min Poliaci budú teraz vhadzovať aut z pravej strany, ktorý podľa všetkého poletí až do šestnástky Severného Írska.

19 min Exekútorom rohového kopu bude Blaszczykowski, no jeho center defenzíva Severného Írska odvrátila.

19 min Iniciatívu teraz preberajú hráči Poľska. Blaszczykowski po súboji s Evansom získava výhodu rohového kopu.

18 min Severní Íri to zatiaľ v dnešnom zápase skúšajú nakopávanými loptami, čo im zatiaľ úspech neprináša. Ferguson teraz vyslal do šestnástky súpera prízemný center, ktorý skončil v náručí brankára Szczesneho.

17 min Nasledovať bude odkop od brány Severných Írov, loptu v strede poľa dokázali vybojovať Íri, ktorí si ju medzi sebou pomaly vymieňajú a upokojujú hru.

17 min Severní Íri zatiaľ výborne vykrývajú priestor pred vlastnou šestnástkou a svojmu súperovi zatiaľ v útoku nič nedovoľujú, hoci Poliaci majú územnú prevahu.

16 min Útočná snaha Conora McLaughlina bola zastavená, lopta sa dostala za bránkovú čiaru. Wojciech Szczesny bude odkopávať loptu z vlastnej šestnástky.

15 min Pri lopte sú stále hráči Severného Írska, no dlhá lopta Evansa nenašla svojho adresáta.

15 min Dlhá nakopávaná lopta pred šestnástku ale Poliakov neprekvapila. Na vážnejšiu šancu zatiaľ márne čakáme.

14 min Lopta je stále v moci Severného Írska. Evans s ňou operuje v strede poľa.

14 min Severné Írsko má teraz problém s rozohrávkou. Kapustka si ale v osobnom súboji s Cathcartom pomohol nedovoleným spôsobom, pri lopte ostávajú Íri.

13 min Lewandowski teraz predĺžil loptu Milikovi, no ani táto situáciu defenzívu Írov nezaskočila.

13 min McGovern odkopol loptu z päťky. Poliaci sa opäť dostali k lopte a začínať budú až od svojho branára Szczesneho.

12 min Pri lopte je Jedrzejczyk, ktorý našiel prihrávkou Krychowiaka. Poliaci kombinujú na útočnej polovici, no tentoraz to Jakub Blaszczykowski uponáhľal a jeho center skončil za bránkovou čiarou.

12 min Pri lopte sú stále Poliaci. Obraz hry je zatiaľ jednostranný. Podľa papierových predpokladov sa favorit stretnutia z Poľska snaží dobyť írsku defenzívu, ktorá zatiaľ pracuje na výbornú.

11 min Jedrzejczyk opäť centroval z ľavej strany, no v šestnáste jasne dominovali hráči Írska, ktorí situáciu po spolupráci s brankárom McGovernom zvládli na výbornú.

10 min V útočnej snahe teraz opäť sledujeme Poliakov, ktorí majú loptu pod kontrolou a vyčkávajú na moment prekvapenia.

10 min Johnny Evans to teraz skúšal dlhou nakopávanou loptou pred poľskú šestnástku. Táto akcia ale Írom nevyšla.

9 min Jedrzejczyk sa teraz po ľavej strane dostal až na hranicu šestnástky, prihrávkou našiel Arkadiusza Milika, no jeho zakončenie ľavačkou skončilo ďaleko od brány Severného Írska.

9 min Norwood teraz dokázal „zrušiť" poľský útok, lopta končí v aute.

8 min Nasledovať bude odkop od brány spomínaného írskeho brankára. McGovern poslal dlhú loptu do stredu poľa, v hlavičkovom súboji boli úspešnejší Poliaci, ktorí sa opäť dostávajú k lopte.

7 min Poliaci sú opäť na lopte snažia sa vymyslieť niečo produktívne, no írska obrana zatiaľ nedovoľuje súperovi priamo ohroziť bránu Michaela McGoverna.

7 min Hroziace nebezpečenstvo pred vlastnou šestnástkou teraz zahasil jeden z írskych hráčov, ktorý odkopol loptu do autu.

6 min Fergusonov aut skončil na druhej strane ihriska. Poliaci sa dostávajú k lopte a snažia sa o rýchly prechod do útoku.

6 min O slovo sa teraz hlásia aj Severní Íri. Pri lopte je Ferguson, ktorý bude vhadzovať dlhý aut do pokutového územia súpera.

5 min Poliaci si v úvodných minútach vytvorili enormný tlak. K lopte sa v šestnástke dostal Arkadiusz Milik, no nedokázal si spracovať ťažkú loptu.

5 min Maczyński sa teraz odhodlal k strele, no Severní Íri dobre prečítali hru a jeho pokus zblokovali.

4 min Lewandowski teraz našiel prihrávkou Maczynskiho. Poliaci obliehajú šestnástku súpera, no nedokážu sa dostať na dostrel brány Michaela McGoverna.

4 min Pri lopte sú naďalej Poliaci, ktorí sú v úvode zápasu podľa očakávania aktívnejší, no defenzíva Severných Írov zatiaľ pracuje na sto percent.

3 min Johnny Evans teraz zvládol vzdušný súboj s Robertom Lewandowskim, branár McGovern mohol ostať po rohovom kope Poliakov pokojný.

3 min Poľsko sa dostalo na dostrel poľskej brány. Piszczek z pravej strany hľadal centrom na vzdialenejšej žrdi svojich spoluhráčov. Lopta bola odvrátená na roh.

2 min Akcia Severných Írov ale skončila ihneď v zárodku. K lopte sa dostávajú Poliaci.

2 min Center Poliakov ale skončil len na brániacich hráčoch. Íri okamžite vyrazili s loptou na kopačkách vpred.

1 min A Poliaci budú zahrávať prvú štandardnú situáciu z pravej strany. Pri lopte je Blaszczykowski.

1 min Zápas sa začal. Lopta je v strede ihriska. Poliaci budú zahrávať autové vhadzovanie.

1 min Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



Poľsko: Szczęsny – Piszczek, Glik, Pazdan, Jędrzejczyk – Błaszczykowski, Krychowiak, Mączyński, Kapustka – Milik – Lewandowski (C).

Náhradníci: Boruc, Fabiański – Cionek, Jodłowiec, Linetty, Grosicki, Stępiński, Wawrzyniak, Peszko, Salamon, Zieliński, Starzyński.



Severné Írsko: McGovern – C. McLaughlin, Cathcart, J. Evans, McAuley – McNair, Norwood, S. Davis (C), Baird, Ferguson – K. Lafferty.

Náhradníci: R. Carroll, Mannus – McGinn, Grigg, Washington, C. Evans, Dallas, McCullough, Hughes, J. Ward, Magennis, Hodson..

Skupina C dnes odštartuje zápasom o 18:00 hod medzi Poliakmi a Severným Írskom.



Naši severní susedia sú označovaní za favorita dnešného súboja a očakáva sa od nich víťazstvo. Ani zďaleka to však nebudú mať také ľahké. Severní Íri majú za sebou vcelku vydarenú prípravu na Euro 2016, keď najprv na domácom ihrisku zdolali rozdielom triedy Bielorusko 3:0 a potom dokázali uhrať po výbornom výkone v defenzíve na Slovensku bezgólovú remízu.

Poľsku sa v prípravných zápasoch nedarilo. Najprv doma podľahlo Holandsku 1:2, aby vzápätí v domácom súboji predviedlo nemastný-neslaný výkon proti Litve, čo stačilo taktiež len na remízu 0:0.



Možno očakávať, že v dnešnom zápase to bude predovšetkým o poľskom dobýjaní kompaktnej obrany Severných Írov. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00hod.