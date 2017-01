Arogantný Mourinho prežil veľmi ťažké Vianoce! Strach o život manželky

Mourinho zďaleka nezažil pokojné Vianoce, keďže okrem nabitého programu v Premier League musel riešiť aj zdravotné problémy svojej manželky, ktorá si ľahla pod skalpel v portugalskom Lisabone 28. decembra.

Portugalčan sa v stredu ráno premiestnil súkromným lietadlom do hlavného mesta svojej krajiny, aby bol oporou svojej 51-ročnej manželky. Matilde podstúpila náhlu operáciu. Pod nôž nešla polovička slávneho trénera po prvýkrát, práve komplikácie z predošlej operácie mali hrať hlavnú úlohu v tom, že Mourinhova manželka podstúpila ďalší zákrok.

Ešte v ten večer sa kontroverzný tréner vrátil do Manchestru, no hneď na druhý deň ráno si celú procedúru zopakoval – okamžite odletel do lisabonskej nemocnice, aby pomohol svojej manželke počas v nepríjemných chvíľach. Lodivod Manchestru United mal vďaka tomu 28. a 29. december rozlietaný, no už na ďalší deň sedel na tlačovej konferencii pred duelom s Middlesbrough.

„Matilde sa sťažovala na bolesti už dlhší čas a testy pred Vianocami odhalili problém. Aj preto sa rozhodla pre okamžitú operáciu, aby to mala čo najskôr za sebou. Pre Josého boli tieto sviatky veľmi náročné, ale zachoval sa ako skutočný profesionál, keď sa zameral na dve najdôležitejšie veci v jeho živote – rodinu a futbal. Operácia prišla ako blesk z jasného neba, no chcel vidieť svoju manželku čo najskôr to bolo možné. Síce to boli vyčerpávajúce chvíle, na nič sa nesťažoval,“ prezradil pre The Sun anonymný zdroj hektické dni 53-ročného kouča.