Beckham má milióny na účte, ale na luxus si nepotrpí: Neuhádnete, čo chce pod stromček!

Podľa denníka Mirror zarába bývalý anglický futbalista David Beckham 71-tisíc libier denne (takmer 84-tisíc eur). Jeho novej spoločnosti Seven Global LLP sa darí. Za sedem mesiacov dokázala vykázať zisk 8,6 milióna libier. „Značka Beckham sa nedá zastaviť. Hoci je to už dávno, čo to Beckham vo futbale zabalil, jeho ríša rastie. Nie je to žiadne prekvapenie, je to šikovný biznismen," povedal denníku The Sun nemenovaný zdroj.

Pod stromček si však 41-ročný otec troch synov a jednej dcéry praje len jedinú vec. Niečo, čo mnohí ostatní ako darček neznášajú - ponožky. „Som Angličan a tí milujú pekné ponožky," odvetil Beckham na otázku, čo by si želal pod stromček.

Manželku Victoria by zasa potešil balíček obsahujúci hrejivé pyžamo. „Má ho na zozname," prezradil Beckham, ktorý ukončil kariéru v drese Parížu Saint-Germain pred tromi rokmi.

Jeho majetok je naozaj ohromujúci. Davidove firmy predávajú bielizeň, tričká, voňavky, topánky, Victoria má vlastnú módnu značku, ba v reklame na mobilné telefóny si už zahral aj jeden z jeho synov.