Beckham sa počas sviatkov do krvi pohádal so šéfom F1: Za všetko môže Davidova manželka!

Male- Legendárny anglický futbalista David Beckham (41) sviatkoval so svojou rodinou na Maldivách. So synom Cruzom (11) zavítal na koncert svojej ženy Victorie (42). Potom to však prišlo a strhla sa zúrivá hádka medzi ním a bývalým šéfom F1 Ronom Dennisom (69). Dôvodom boli miesta v prvej rade.