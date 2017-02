Beckhamovci sa museli zblázniť: Päťročnej dcérke strčili kabelku za nekresťanské peniaze!

Nikto nemôže pochybovať, že Victoria Beckhamová patrí medzi najlepšie oblečené celebrity svetového šoubiznisu. A ani David nie je výnimkou. No ak sa zostavoval rebríček najštýlovejšie nahodených detí, tak „Becks“ si na päťročnej Harper nechávajú záležať. Naposledy sa s otcom ruka v ruke objavili na Newyorksom týždni módy, kde svoje kúsky predvádzala aj mama.

Bola to však Harper, ktorá dokonale zatienila svojich rodičov. Tí totiž na nej veľmi nešetria a doprajú jej tie najluxusnejšie módne vychytávky. V New Yorku sa ihneď stala terčom fotografov a neskôr aj módnych kritikov, ktorí doslova žasli nad tým, čo dokázali na dievčatko rodičia natiahnuť. Všetkým vyrazila dych hlavne kabelka. Už to, že 5-ročné dievča nosí kabelku je trochu cez čiaru, no jej cena ešte viac. Harperin doplnok od značky Goyard stála viac ako 2000 eur. K tomu topánočky od Gucciho za 300 eur a z nevinného dievčatka, ktoré ani nevie, čo si oblieka, je jedno z najdrahšie oblečených detí sveta.

Deti Beckhamovcov sa nemajú zle, veď Beckhamovci patria medzi najbohatšie páry šoubiznisu. Aj keď David už dávno nekope do lopty na profesionálnej úrovni, tak stále je o jedného z najsexi mužov sveta záujem u bohatých značiek. Preto dokáže do domácej kasy prispieť nemalou sumou. Čo však bude na seba obliekať malá Harper, keď bude v puberte, tak to už radšej nechceme ani pomyslieť. Ešteže chlapci Brooklyn, Romeo a Cruze si tak na módu nepotrpia.