Bývalá futbalová hviezda sa v normálnom živote trápi: Už nemám na súkromné lietadlo!

Žil si ako kráľ. Bývalý futbalista Holandska, hráč Ajaxu Amsterdam či Evertonu, si vedel dopriať. Užíval si peniaze, ktoré zarobil a niekedy ich doslova rozflákal. Svoju kariéru ukončil vlani v drese Ajaxu, klubu, ktorý ho aj vychoval. Na futbalovom „dôchodku“ sa mu však rapídne znížili príjmy, čo zjavne nesie veľmi ťažko.

Na dobré sa totiž ľahko zvyká, ale opačne je to už ťažšie. „Keď som hral, zarábal som a adekvátne tomu aj utrácal. Teraz sa snažím prispôsobiť novým podmienkam,“ povedal pre holandský web 1limburg.nl. „Vtedy nebol problém. Keď som si zmyslel, najal som si súkromný tryskáč, teraz to už nerobíme,“ dodal.

Dovolenku si stále doprajú i s luxusnou vilou, ale už to nie je také ako v čase najväčšej slávy. „Už len tak nelietame na nákupy do Paríža či Milána,“ povzdychla si jeho žena Charlotte-Sophia. Zaobísť sa musí aj bez stylistky, ale to mu až tak nevadí. „Obliekala nás Danie Bles, dnes si užívame, že sa obliekame sami,“ priznal Heitinga.