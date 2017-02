Bývalý slovenský reprezentant Šesták o strastiach po konci kariéry: Varuje všetkých hráčov!

Futbalisti žijú v obrovskej bubline, realitu nevnímajú ako ostatní ľudia. Slová viacerých hviezd futbalových trávnikov potvrdil aj Stanislav Šesták. „Je to sčasti pravda. Počas kariéry má hráč o všetko postarané a človek to zistí, až keď skončí a je na druhej strane barikády. Už to potom nie je tak, že si odtrénujem a zaplatia mi. Reálny život je iný. Zoberme si, aké vysoké percento bývalých hráčov Premier League po konci kariéry zbankrotuje,“ prezradil v rozhovore pre denník SME a upozornil na možné riziká hráčov, ktorí musia správne manažovať svoje peniaze.

Vo väčšine prípadov úradujú finanční podvodníci. „Naletieť môže hocikto, nejde len o športovcov. Niektorí zneužívajú aj charitu. Často si nie som istý, či peniaze skončia v správnej škatuľke. Všade číha nebezpečenstvo. Počas skúseností z mojej futbalovej kariéry prestanete niekedy veriť aj ľuďom, ktorí to myslia dobre, čo je na škodu veci. Špekulantov je ozaj veľa.“ Má s tým skúsenosti aj samotný Šesták? „Každý musí zvážiť, či staví všetko na jednu kartu, alebo si to rozloží. Možno by aj v kluboch mohla byť lepšia finančná osveta. Zažil som všelijaký boom. Či už išlo o zlato, diamanty alebo pozemky, mal som s tým tiež skúsenosti. A nehovorím, že všetko vyšlo ideálne.“

Žiadnym tabu nie je ani chorobná vášeň z hracích automatov či všeobecne hazardu. „Bohužiaľ, poznám také prípady aj zo svojho blízkeho okolia, hráčov, s ktorými som hrával. Je to choroba, všetci si to musia uvedomiť a liečiť sa. Nejde to len tak, že prestanem hazardovať, zajtra je nový deň a všetko je v poriadku. Okolie a rodina musia človeka podporiť a prinútiť ho,“ skonštatoval rýchlonohý útočník.

Na sklonku kariéry futbalista je podstatná otázka, čo a ako ďalej. Reálny život klope na dvere, zabezpečí sa legionár Šestákovho formátu finančne na celý život? „Je to individuálne. Každý má svoju zmluvu i štandard. Ale čo s voľným časom? Nehral som futbal preto, aby som po skončení kariéry iba ležal doma so založenými rukami. Chcel by som za sebou niečo zanechať. Trebárs ako tréner či funkcionár. Človek stále potrebuje niečo robiť.“

A momentálne hráč druholigového Popradu popri futbalu sa rozhodol investovať peniaze do nehnuteľností. „Mám ich niekoľko v prenájme a prevádzkujeme u nás v dedine bar. O papiere, ktoré sú v mojej kompetencii, sa starám sám. Nadobudol som istú finančnú gramotnosť, aj keď nie som žiadny biznismen. Keď si však veľa ľudí myslí, že športovci sú hlúpi, tak verím, že do tej kategórie nepatrím.“