Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

Hviezdil v mládežníckych kategóriách a na tréningoch sa učil aj od Mareka Hamšíka. Ani vidina toho, že mu bude raz patriť futbalový svet mu nevštiepila do hlavy výrok: „nikdy sa nevzdávaj“. V mládežnickej Primavere si tvorca hra robil so súpermi, čo chcel. Keď však dovŕšil vek, s ktorým už nemohol nastupovať v mládežníckych kategóriách, ešte nemal na to, aby zo zostavy SSC vytlačil i Mareka Hamšíka. Rozhodli sa ho poslať na hosťovanie do štvrtej najvyššej talianskej súťaže Serie D.

Vtedy sa mu ako 19-ročnému začala rúcať sen o futbalovej kariére. V Arzenese Calcio už nemal toľko tréningov ani dozor a tak si začal vypĺňať voľný čas rôzne. Keď už vedel, že futbalom sa pravdepodobne neuživí, tak hľadal iné možnosti zárobku. Ten najrýchlejší našiel v drogách. Z tvorcu hry sa stal drogový díler a to bol začiatok jeho konca.

V piatok 27. Januára ho našli mŕtveho na jednej z neapolských ulíc. Nešlo pritom o zdravotné problémy, ale bola to poprava, ako vystrihnutá z mafiánskej príručky. V západnej časti mesta ležalo jeho telo nehybne prevŕtané niekoľkými výstrelmi. Vrahovia utiekli na motorke, Renato nemal žiadnu šancu prežiť. Podľa La Gazzetta dello Sport si Di Giovanniho pamätajú ľudia ako usmievajúceho sa chlapca, ktorý bol známym menom v neapolských uliciach, ale nie zločinec.