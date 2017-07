Čo sa deje s majstrom? Žilina s takýmto scenárom po dvoch kolách nepočítala

Futbalisti MŠK Žilina nestačili na domácej umelej tráve na Prešov. Po výsledku 2:3 Žilinčania svorne lamentovali nad veľkou dávkou športovej smoly. „Futbalová šťastena sa nám otočila chrbtom. Čo minulú sezónu padlo do brány, teraz to nejde. Musíme len poriadne makať, nikto nám nepomôže, len my sami,“ povedal Róbert Polievka, ktorý si otvoril strelecký účet v ligovom zápase za šošonov.

Šikovný krídelník zdelil aj odkaz kritikom Guľovej družiny za posledné výkony. Prehru s nováčikom z Nitry a tobôž doma proti Prešovu čakal málokto. „Mrzí ma, že po dvoch kolách robí celé Slovensko pre nás koniec ligy. My máme kvalitu a dokážeme ľudom, že budeme bojovať do konca o naše tohtosezónne ciele.“

Po týždni zažili Prešovčania identickú situáciu ako z prvého kola proti Slovanu. Ešte pred polčasom za stavu 2:1 v ich prospech odpískal rozhodca pokutový kop, vylúčil autora dvoch gólov Rolanda Černáka a domáci stopér Denis Vavro vyrovnal na 2:2.

Emócie lomcovali s trénerom Miroslavom Jantekom a za neprístojné prejavy bol vykázaný z ihriska. „Ťažko som znášal tieto momenty, červená karta viac uškodila Žiline ako nám. Samozrejme, bola to hra mačky s myšou. So šťastím sa nám podarilo ustáť tlak,“ uviedol tréner po stretnutí, v ktorom sa chlieb lámal v druhom polčase.

Prešovčania v desiatich založili rýchly brejk, žilinský Vallo fauloval v pokutovom území a z penalty outsider udrel na konečných 3:2. „Rád by som poďakoval chalanom za vklad do zápasu. Po pravde, kto by veril, že pred druhým polčasom v Žiline vyhráme? Ani ja nie, i preto moji hráči si zaslúžia veľkú pochvalu,“ povedal prešťastný tréner Miroslav Jantek. Ten už do budúceho týždňa bude zrejme nacvičovať hru v desiatich, po Slovane a Žiline schytajú „koňare" tretiu červenú kartu v rade?