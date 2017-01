Costa si v lete takmer zbalil kufre: Kto ho presvedčil, aby ostal v Chelsea?

V poslednom zápase kalendárneho roka 2016 Chelsea vyhrala nad Stoke 4:2 a gólový film uzavrel po dravom prieniku v šestnástke Diego Costa. Po stretnutí si zaspomínal na celý rok a šokoval novinárov jednou odpoveďou. „Chystal som sa pred sezónou odísť naspäť do Atletika Madrid. Už som bol na odchode, ale... Som v Chelsea nesmierne šťastný, tým to končí.“

Chelsea zažila v minulej sezóne poriadnu katastrofu, skončila v polovici tabuľky, pričom sa nekvalifikovala do žiadnej európskej súťaže. Obľúbený Diego zvažoval možnosť vrátiť sa domov do Madridu. „Viete, mám tam rodinu a detailne poznám prostredie. Musím však uznať, že Chelsea mi dáva pocit radosti a šťastia, je to skvelé.“

Veľkú úlohu v rozhodovaní španielskeho útočníka zohral nový tréner Antonio Conte. „Do Madridu som chcel odísť aj pre jeden rodinný dôvod, ktorý neprezradím. Taktiež bolo dôležitý postoj nového trénera, ktorý prišiel za mnou a povedal mi: „Spolieham sa na teba od prvej minúty.“

Dôvera sa vyplatila, Costa je najlepším strelcom súťaže a ťahá „Blues“ k titulu. Najbližšie je na programe londýnske derby, Tottenham v stredu hostí Chelsea. Bude práve Costa žolíkom trénera Conteho, ktorý natiahne víťaznú sériu na 14 zápasov?