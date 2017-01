Slovenskí futbalisti si robia, čo chcú: Hviezda reprezentácie nafúkala a triezve v base!

Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ Kubík, ktorý sa v kvalifikácii na MS 2018 predstavil aj v drese národného výberu, stále triezve v cele priebežného zadržania a neprišiel ani na zraz Slovana pred jarnou časťou Fortuna ligy.

"Informáciu o Kubíkovi sme dostali, budeme to riešiť a vyvodíme dôsledky. Čakáme však na oficiálnu správu od polície. Potom sa budeme rozprávať aj s hráčom a vo vedení sa budeme zaoberať touto situáciou. S hráčom a ani s políciou sme zatiaľ nehovorili. Nechcem však predbiehať, ale zo športového hľadiska nás to sklamalo. Reprezentant by mal ísť príkladom a nie takto sa správať," povedal na margo situácie generálny riaditeľ Slovana Richard Trutz.

Kubík neurobil vrásky na čele len vedeniu belasých, ale aj trénerovi Ivan Vukomanovičovi: „Čakáme, kým sa hráč vráti do klubu, potom s ním budeme hovoriť. V klube budeme diskutovať o tom, aký druh sankcie zvolíme. Dnes ho očakávame v klube, takže uvidíme.“ Rodákovi z Prievidze teraz hrozí rok za mrežami.

Kubíkov prípad nie je ojedinelý. Jeho súčasný klubový spoluhráč, Holanďan Mitchell Schet ešte ako hráč AS Trenčín vlani 10. mája po majstrovských oslavách havaroval, pričom mal tiež šoférovať pod vplyvom alkoholu. Vedenie AS s ním následne rozviazalo zmluvu.

Otvorená je zatiaľ kauza reprezentanta Vladimíra Weissa, ktorý v októbri počas kontroly dopravnou policajnou hliadkou odmietol dychovú skúšku i následný krvný odber. Futbalista tvrdí, že v danom čase nesedel za volantom auta.

Správu budeme aktualizovať!