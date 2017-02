Dani Alves naložil Barce: Sú falošní a nevďační. Aká je pravda o Ronaldovi?

Alves momentálne pôsobí v talianskom Juventuse, kam prestúpil v lete ako voľný hráč. O bývalom zamestnávateľovi z Nou Campu však nemá najlepšiu mienku. „Posledné tri roky som počúval, že Alves odchádza, no nik z riaditeľov mi to nikdy nepovedal do očí. Boli veľmi falošní a nevďační,“ myslí si pravý obranca. „Nerešpektovali ma. Predĺženie kontraktu mi ponúkli len preto, že dostali trest od FIFA a nesmeli nakupovať nových hráčov. Preto som podpísal zmluvu s podmienkou, že budem môcť odísť. Ľudia, ktorí šéfujú Barcelone, netušia, ako sa správať k svojim hráčom,“ pokračoval v kritike.

Počas pôsobenia v katalánskom veľkoklube zviedol množstvo súbojov s klenotom Realu Madrid Cristianom Ronaldom. V roku 2015 obleteli svet Alvesove slová na Portugalčanovu adresu, pre ktoré ho ani nepozdravil na odovzdávaní Zlatej lopty. „Keby len ľudia vedeli, ako uznávam Cristiana Ronalda. Aby to bolo jasné, zopakujem to ešte raz: Cristiana veľmi rešpektujem. Všetci mi vravia, aký je obrovský profesionál,“ prekvapil Alves, keď sa ho spýtali na spomínaný konflikt.

„S CR7 je to odlišné, bol to môj rival a súťažili sme proti sebe. Keď som povedal, že je príliš sebestredný a po výhre bude hviezdou, no po prehre pôjdu po ňom, myslel som to so všetkým rešpektom. To isté si myslím o Messim či Neymarovi,“ pokračoval.

„Lenže moje slová médiá prekrútili a on im uveril. To bol aj dôvod, prečo mi nepodal ruku na odovzdávaní Zlatej lopty. Myslím si však, že neskôr si to rozmyslel. Pri prvom El Clásicu po Zlatej lopte mi na ihrisku podal ruku. Koniec príbehu,“ uzavrel tému Alves.

K futbalu pristupuje s plnou vervou aj po tom, čo s Barcelonou získal neuveriteľných 23 trofejí vrátane troch za triumf v Lige majstrov. „Musíte vstať a bojovať za dosiahnutie svojich cieľov. Nemám rád pocit momentálnej spokojnosti. Rád pracujem každý deň, aby som bol štastný. To je aj dôvod, prečo som si nespravil 300 fotiek s pohárom z Ligy majstrov. Je to len trofej,“ tvrdí.

Keď raz skončí so športovou kariérou, vie, čo chce robiť. „Futbal je môj koníček, no milujem hudbu. Ako dieťa som mal dokonca kapelu, môj brat sa živí ako spevák. V Brazílii mám produkčnú spoločnosť. Taktiež skladám hudbu. Pomáham začínajúcim kapelám, aby prerazili. Keď zavesím kopačky na klinec, budem sa venovať hudbe, je to moja veľká vášeň,“ prezradil.

Nateraz sa však sústredí na pôsobenie v Juventuse, kam prestúpil v lete z Barcelony. „Chcel som opustiť moju komfortnú zónu a opäť bojovať na najvyššej úrovni s tradičným a úspešným klubom. Pretože mám víťaznú mentalitu a rovnako tak aj Juventus,“ vysvetlil. V klube sa vraj stále učí niečo nové. O možnom víťazstve v Lige majstrov poznamenal: „Rozhodne máme na to. Ale v klube sú dosť poverčiví, takže o tom nehovoríme príliš nahlas. Najprv musíme zvládnuť súboj s Portom, potom sa uvidí,“ zhrnul pragmaticky. Prvý zápas ich čaká už túto stredu od 20.45 na Štadióne draka v portugalskej metropole.