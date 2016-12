Disciplinárka tvrdo potrestala Myjavu aj Slovan: Z Kopaníc poslali zväzu veľavravný odkaz

Hráčovi ŠK Slovan Bratislava Mitchellovi Schetovi, ktorý bol vylúčený za hrubé nešportové správanie (HNS) - vrazenie a udretie súpera rukou - pozastavili výkon športovej činnosti na 6 týždňov s prerušením od 11. 12. 2016 do 18. 2. 2017. Iný stredopoliar Slovana Vukan Savičevič, ktorý po druhej žltej karte dostal červenú kartu, si nezahrá v jednom stretnutí a musí zaplatiť pokutu vo výške 500 eur za HNS (kopnutie do reklamného bannera).

Myjavčanom uložili nasledovné tresty: Vladimírovi Kukoľovi pozastavili výkon športovej činnosti na 4 týždne s prerušením od 11. 12. 2016 do 18. 2. 2017 za ČK a HNS (kopnutie a skočenie na súpera). Ivan Ostojič za HNS (udretie súpera do tváre) bude pauzovať 3 týždne s prerušením v identickom termíne ako Kukoľ.

Denis Duga si nezahrá v dvoch zápasoch za HNS (držanie pod bradou za krk súpera). Generálny manažér klubu Peter Halabrín za verbálne vulgárne nadávky voči rozhodcovi má zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami do konca súťažného ročníka 2016/2017.

Klub TJ Spartak Myjava poskytol vo veci oficiálne stanovisko, ktoré agentúra SITA uvádza v plnom znení bez redakčných úprav: "Zápas v uplynulú sobotu bol úrovňou a nasadením nadštandardný ligový zápas. Mal v sebe napätie, úsilie, bojovnosť i férovosť. Jediní, ktorí ho nezvládli, boli rozhodcovia. To bolo aj dôvodom incidentu, ktorý sme nevyprovokovali a usporiadateľsky zvládli. Keď sme dostali neoficiálne informácie o treste pre nás, považovali sme to za hlúposť či žart. Bohužiaľ, dnešná úradná správa Disciplinárnej komisie SFZ s potrestaním troch hráčov, vyšetrovaním trénera a trestom pre generálneho manažéra, je fakt. Smutný, trápny, nezmyselný... Taký, ako celé riadenie nášho športu. Tohto sa my zúčastňovať nechceme. Počas nadchádzajúceho víkendu vedenie klubu rozhodne."