Dni plné neistoty sa, zdá sa skončili: Podržia Vitteka v Slovane?

Prvý zápas 1. predkola Európskej ligy na pôde arménskeho Pjuniku Jerevan mohol byť pre Vitteka posledný vo farbách milovaného Slovana. Bezprostredne po dueli, v ktorom náš vicemajster zvíťazil 4:1 nevedel, čo bude ďalej. „Pokiaľ nepredĺžim zmluvu, tak idem na dovolenku. Do dnešného dňa so mnou nikto z vedenia nehovoril, takže naozaj neviem, čo bude. Keďže so mnou nikto nehovoril, tak asi nie je veľká šanca, aby som ostal. Všetko sa však môže zmeniť,“ zdôverila sa pre portál pluska.sk ikona slovenského futbalu.

Ako sa však hovorí, čas všetko vyrieši. A veru, že sa tak udialo. Dlhoročný slovenský reprezentant, ktorý za belasých nastrieľal 70 gólov síce nemá platný kontrakt, no všetko nasvedčuje tomu, že v klube z hlavného mesta bude pokračovať ďalej.

Podľa našich informácií má podpísať nový, trojročný kontrakt. „Už to, že sedím na predzápasovej tlačovej konferencii je signálom, že sa blížime k dohode. Slovan aj ja sme prejavili záujem o predĺženie zmluvy. V prvom rade som sa koncentroval na Slovan a chcel som sa dohodnúť. Šumom som neprikladal význam. Verím, že do štvrtka to bude finálne vyriešené. Slovan bol a vždy bude klubom môjho srdca. Som hrdý slovanista, takže verím, že zotrvám," prezradil Viťo pred odvetným zápasom s Pjunikom.

Futbalista, ktorý je historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie má šancu načnúť ôsmu desiatku v počte gólov za Slovan. Svoj 71. presný zásah v belasom drese mal možnosť zaknihovať už v Jerevane. Nastrelil však žrď. Pred odvetou nabáda na ostražitosť. „Pjunik naznačil, že to berie skutočne vážne. Aj keď máme slušný náskok, určite neprišli na výlet. Práve v týchto zápasoch treba ukázať mentalitu a chcenie, kto chce nosiť dres Slovana,“ dodal Vittek.