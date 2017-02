Drsná spoveď ruského chuligána poburuje: Dovolené je všetko okrem jedného!

Vďaka takýmto jedincom sa z futbalových stánkov vytráca bezpečnosť, no aktivity chuligánov presiahli aj hranice štadiónov. Na minuloročných ME vo Francúzsku sa o tom presvedčili hlavne anglickí priaznivci, ktorých v uliciach Marseille napadlo asi dvesto Rusov.

Kým Angličanov bolo asi desaťkrát viac, proti organizovaným a „vycvičeným“ Rusom nemali šancu. Po útoku zostalo množstvo zranených a v meste spúsť. „Už sa nevieme dočkať šampionátu v Rusku. Pre nás to nebude sviatok futbalu, ale násilia,“ tvrdí jeden z tvrdého jadra tejto skupinky „priaznivcov“.

Ruskí chuligáni sa na „súboje“ pripravujú ako keby išlo o majstrovstvá sveta. Sú zavretí v posilňovni, cvičia a naberajú na sile. Neskôr si to dokonca „rozdávajú“ medzi sebou. „Sú dobre organizovaní a ide z nich strach,“ tvrdia tí, čo s nimi prišli do styku.

Táto skupina divochov ide aj cez všetky etické pravidlá, ich symbolom je len násilie a surovosť. „Je to náš koníček. Kým niekto zbiera známky, alebo chodí po horách, my sa bijeme. Nie je na tom nič zlé, pretože je to lepšie, ako keby sme brali drogy. Do našej skupiny nikoho nenútime prísť,“ sú slová člena obávanej skupiny.

Pokiaľ sa jedná o bitky, v ktorých neplatia žiadne pravidlá a sú vedené v skupine hooligans, je to ešte ako-tak stráviteľné. No, keď sa vrhnú na normálnych fans, je to hyenizmus. Vlani v Marseille na to doplatili dvaja ľudia, ktorí skončili v bezvedomí. Každý fanúšik sa teda musí mať na pozore a členovia skupiny ultras dokonca vyzývajú mužov, aby boli s rodinami, inak sú pre nich potencionálnym cieľom.

Kým hooligans vzniklo v Anglicku, z Rusov ide oveľa väčší strach. Najviac to odhaľujú slová jedného z nich: „Máme len jedno jediné pravidlo, a to je, nezabiť!“ Už len zostáva veriť, že si ruskí organizátori MS vo futbale, ktoré sa konajú v roku 2018, s takýmito skupinami poradia a šampionát prebehne bez problémov.