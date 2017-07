Dušan Tittel všetkých prekvapil: Čo spraví, ak ho hráči Ružomberka v dueloch s Evertonom potešia?

Momentom zápasu 3. predkola Európskej ligy Everton - Ružomberok (1:0) bol návrat Wayna Rooneyho domov po 13 rokoch. Podľa hviezdneho Angličana sa mu splnil sen, pretože so svojím materským klubom sa predstavil na európskom fóre.

„Smiali sme sa so zástupcami Evertonu, že máme rovnaké starosti. Obaja máme vypredaný štadión,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Dušan Tittel. Kým Angličania však pojmú 40-tisíc fanúšikov, Ružomberčania iba okolo 5-tisíc.

Športový riaditeľ Liptákov sa dal nahovoriť aj na menšiu stávku. Bohužiaľ, dohola ísť nechcel, tak vymyslel futbalovú alternatívu. „Podstatné je, aby mi chalani spravili radosť. Nemal by som problém skočiť do vody či ostrihať sa, len v parlamente by to vyzeralo všelijako. Sľubujem však, že oprášim kopačky a začnem hrávať najnižšiu ligu dakde v okolí Ružomberka. Ešte mám registračku na Slovane, tak kiežby som začal o týždeň vybavovať.“

Či partia okolo kapitána Dominika Kružliaka poteší svojho funkcionára, sa dozvieme až o týždeň po ružomberskej odvete.