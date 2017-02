VIDEO Makovi a Zenitu ostali len oči pre plač: Pomaly už oslavovali postup, no prišiel fatálny úder Anderlechtu

Za domácich sa dvakrát presadil Brazílčan Giuliano, slovenský legionár Róbert Mak sa dostal na ihrisko až v 89. minúte.

S európskou scénou sa rozlúčil aj Athletic Bilbao. O jeho vyradenie sa postaral cyperský APOEL Nikózia po domácom triumfe 2:0, o čo sa gólmi postarali Pieros Soteriou a Giannis Gianniotas z pokutového kopu. Bilbao uspelo v prvom stretnutí "iba" 3:2.

Ďalej ide AS Rím, hoci v odvete doma prehral s Villarrealom 0:1. K prieniku medzi elitných šestnásť tímov ale talianskemu tímu stačil suverénny náskok 4:0 z prvého zápasu. Rimania v závere prišli o vylúčeného nemeckého obrancu Antonia Rüdigera. Ajax Amsterdam si poradil s Legiou Varšava 1:0, postup mu zabezpečil gól Nicka Viergevera.

Olympiakos Pireus triumfoval na ihrisku tureckého Osmanlisporu suverénne 3:0 a po bezgólovej remíze z prvého zápasu postúpil. Dvoma gólmi sa o to zaslúžil iránsky útočník Karim Ansarifard, jeden pridal nórsky reprezentant Tarik Elyounoussi.

Osmanlispor (Tur.) - Olympiakos Pireus (Gréc.) 0:3 (0:0) - prvý zápas 0:0, do osemfinále postúpil Olympiakos

Góly: 47. a 86. Ansarifard, 70. Elyounoussi, rozhodoval: Vad (Maď.).

Besiktas Istanbul (Tur.) - Hapoel Beer Ševa (Izr.) 2:1 (1:0) - prvý zápas 3:1, do osemfinále postúpil Besiktas

Góly: 17. V. Aboubakar, 87. Cenk Tosun - 64. Nwakaeme, rozhodoval: Jug (Slovin.).

AS Rím (Tal.) - FC Villarreal (Šp.) 0:1 (0:1) - prvý zápas 4:0, do osemfinále postúpil AS Rím

Gól: 16. Borré, ČK: 81. Rüdiger (AS Rím) po druhej ŽK, rozhodoval: Jug (Slovin.).

Ajax Amsterdam (Hol.) - Legia Varšava (Poľ.), 1:0 (0:0) - prvý zápas 0:0, do osemfinále postúpil Ajax

Gól: 49. Viergever, rozhodoval: Taylor (Angl.).

APOEL Nikózia (Cyp.) - Athletic Bilbao (Šp.), 2:0 (0:0) - prvý zápas 2:3, do osemfinále postúpil APOEL

Góly: 46. Soteriou, 54. Gianniotas (z pok. kopu), ČK: 65. Soteriou po druhej ŽK - 90.+ Iturraspe po druhej ŽK, rozhodoval: Bezborodov (Rus.).

Zenit Petrohrad (Rus.) - Anderlecht Brusel (Belg.) 3:1 (1:0) - prvý zápas 0:2, do osemfinále postúpil Anderlecht

Góly: 24. a 78. Giuliano, 72. Dziuba - 90. Thelin, rozhodoval: Sidiropoulos (Gréc.).