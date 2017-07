Emotívna spoveď najdrahšieho futbalistu planéty: Pogba prehovoril o smrti milovaného otca

Francúzsky futbalista sa minulý rok vrátil do známeho prostredia, pretože v Manchestri United už predtým pôsobil, lenže ako mladík sa nedokázal naplno presadiť a smeroval do Juventusu. V Taliansku sa vyšvihol medzi najlepších hráčov na svete a po návrate na Old Trafford sa z neho stal najdrahší futbalista všetkých čias, keď vedenie „červených diablov“ za neho neváhalo vysoliť 89 miliónov libier.

Pogba síce vyhral hneď v prvej sezóne tri trofeje pod vedením Josého Mourinha, ale jeho výkony mali ďaleko od ideálu. Kritikom poslal jasný odkaz. „Viem, čo sme dosiahli. Vyhrali sme tri trofeje, to je všetko, na čom záleží. Môžete mať najlepší tím na svete, najlepších hráčov, ale ak nič nevyhráte, kto si vás bude pamätať? Áno, stále sa môžeme zlepšiť a neustále sa učíme. Prišiel som za veľa peňazí a je mi jasné, že ma ľudia budú prísnejšie posudzovať,“ prezradil stredopoliar magazínu Esquire.

Okrem kritiky sa však musel vyrovnať aj s omnoho ťažšími vecami. Dvadsaťštyriročný futbalista len pred pár mesiacmi pochoval otca, ktorý prehral svoj boj s rakovinou. „Keď o niekoho prídete, už premýšľate inak. Aj preto neustále opakujem, že si užívam život, pretože ubieha veľmi rýchlo. Pamätám si, ako som sa s otcom rozprával a zrazu tu už nie je. Bol to však veľmi dobrý človek aj otec a som hrdý na to, že som jeho syn,“ opísal zložité momenty svojho života Pogba.

Najdrahší futbalista na svete ale prežíval aj iné traumy. Keďže je moslim, aj jeho zasiahli nedávne teroristické útoky v Londýne a najmä v Manchestri, kde pôsobí. Dva dni pred finále Európskej ligy sa na koncerte Ariany Grande odpálil samovražedný útočník a zabil 22 ľudí, medzi nimi aj malé bezbranné deti. Pre teroristov má jasný odkaz.

„Nemôžeme im dovoliť, aby sa nám dostali do hláv. V živote sa dejú aj smutné veci, ale nemôžeme prestať žiť. Jednoducho nemôžete zabiť niekoho len tak, to je šialené a s náboženstvom to absolútne nemá nič spoločné. Toto nie je islam a každý to vie... nie som jediný, kto to tvrdí,“ odsúdil francúzsky reprezentant útoky a krviprelievanie v mene Boha.

Pre Esquire si spomenul aj na to, čo si kúpil za svoju prvú riadnu futbalovú výplatu. „Kúpil som si dva páry topánok a bol som v takom šoku, že som mesiac nevyšiel von a ani som nič ďalšie nenakupoval. Vtedy som si uvedomil hodnotu peňazí a tiež to, že nie každý je bohatý. Cítil som sa čudne,“ priznal záložník Manchestru United. Vtipné však na celom príbehu je to, že topánky mu ukradli. „Okradli ma v Taliansku a zobrali mi aj tieto topánky. Takže ak toto číta človek, ktorý ich ukradol, mohol by mi ich, prosím, vrátiť? Sú pre mňa veľmi dôležité,“ dodal najdrahší hráč na svete.