EXKLUZÍVNA spoveď futbalového reprezentanta Kubíka po alkoholovom škandále: Prečo som chľastal?

Prečo ste sadli za volant pod vplyvom alkoholu?

Ani sám neviem prečo. Bol to skrat a veľká somarina, čo som spravil. Jednoducho to bola hlúposť, ktorú by som chcel vymazať zo svojho života. Viem, že ma to neospravedlňuje, ale som len človek, ktorý robí aj chyby. Veľmi ma to mrzí.

Čo ste prežívali po zadržaní políciou?

S políciou som spolupracoval od prvého momentu. Pristúpil som k tomu zodpovedne, ako chlap. Za svoj čin si nesiem následky. Na nič sa nebudem vyhovárať.

Ako ste prijali trest od súdu tri roky bez vodičáka a pokutu 15-tisíc eur? Odvoláte sa proti nemu?

Urobil som veľkú chybu a budem plne znášať následky, ktoré z môjho skutku vyplývajú. Proti trestu od súdu sa preto neodvolám.

A čo pokuta od klubu 33-tisíc eur a polovičná mzda na pol roka? Nezdá sa vám privysoká?

Som si vedomý vážnosti situácie, a preto som prijal trest od vedenia. Uvedomujem si, že moje konanie uškodilo menu klubu. Je mi to ľúto.

Aké boli prvé slová vedeniu Slovana a trénerom?

Dostal som pokutu, ktorú si zaslúžim, ale zároveň si vážim, že vedenie i tréner ma podržali a budem môcť naďalej hrať za Slovan. Verím, že klubu i fanúšikom to vrátim na ihrisku a svojimi výkonmi aspoň trochu napravím svoju i klubovú reputáciu. Aj touto cestou by som sa chcel všetkým ešte raz ospravedlniť za to, čo som spôsobil.

Ako teraz dochádzate na tréningy?

Chodievam na štadión so spoluhráčmi.

Vraj máte za sebou ťažké obdobie v súkromí. Bolo práve to príčinou vášho zlyhania?

Prepáčte, ale k môjmu súkromiu sa vyjadrovať nebudem.

Odborníci sa zhodujú: Pokuta 15 -tisíc eur je neprimeraná

Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou naparil Kubíkovi mastnú pokutu 15-tisíc eur. Ozývajú sa však hlasy, že trest je príliš vysoký. „Ak má pán Kubík čistý trestný a vodičský register, peňažný trest, ktorý mu udelil súd, je príliš vysoký. Z môjho pohľadu ide o neprimeraný trest. Ďalšou vecou je fakt, že nespôsobil dopravnú nehodu ani ujmu na zdraví či majetku,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ právnik, ktorý nechcel byť menovaný.

„Pokuta, ktorú dostal Kubík, je vysoká. Zrejme sa prihliadalo aj na životný štandard previnilca. Ak by išlo o človeka napríklad s mesačným príjmom 500 eur, výsledná sadzba by bola nižšia,“ pridal ďalší názor odborník z oblasti dopravnej polície. Futbalista si mohol skomplikovať situáciu aj tým, že ho neobhajoval žiaden právnik.