Fanúšikovia Neapola sú z Hamšíka hotoví: Uctiť si ho chcú naozaj veľkolepo!

Marek si po záverečnom hvizde uchmatol loptu, ktorou strelil proti Bologni svoj prvý hetrik v Serii A. Následne podľa tradície sa mu na ňu rovnako ako druhému trojgólovému strelcovi Mertensovi podpísali všetci spoluhráči. Markovi pripísali aj niekoľko odkazov ako napríklad veľký kapitán a veľký hráč. Hamšík svojimi skvelými výkonmi však pobláznil aj fanúšikov SSC, ktorí sa mu chystajú postaviť v Neapole sochu.

Markovu podobizeň sa hotujú zobraziť na námestí Piaza Garibaldi, ktoré Taliani pomenovali po národnom hrdinovi a bojovníkovi za zjednotenie krajiny Giuseppem Garibaldim. V minulosti s podobnou myšlienkou fanúšikovia koketovali pri mene legendárneho Diega Maradonu. Hamšík strelil v drese Neapola už 109 gólov. Na Maradonu stráca už len šesť gólov.

„Maradona je len jeden, nikdy nebudem väčším futbalistom ako on. No jeho 115 gólov by som rád prekonal. Môže sa mi to podariť už v tejto sezóne. Ak sa to tak nestane, tak sa budem o to pokúšať v budúcej,“ skromne dodal Hamšík.