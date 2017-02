FOTO Ďalšia futbalová hviezda smeruje do chomúta: Všetko kvôli väzeniu!

Waleský reprezentant si našiel lásku svojho života už na škole. S Emmou Rhys chodí od strednej školy. Majú aj dve dcérky, Albu a Navu. Najnovšie sa rozhodli, že je najvyšší čas spojiť svoje životy do manželského zväzku. Podľa doterajších zistení sa má svadba konať v lete. Na svedomí to má otec snúbenice Martin.

Ten si momentálne odpykáva šesťročný trest vo väzení v USA. Martin sa dostal za mreže kvôli multimiliónovému finančnému podvodu. Minulý rok mu súd naparil spomínaný 6-ročný trest. Dokopy však strávil v base už štyri a pol roka. Najnovšie správy hovoria, že v júni tohto roka sa má dostať na slobodu. Práve preto prominentný waleský pár vyhlásil, že vystroja veľkolepú svadbu.

Otec Emmy Rhys-Jones má čo doháňať. Svoje vnučky ešte nikdy nevidel osobne. Má tiež 5 detí, ktoré mu chýbajú. „Za mrežami našiel boha. Taktiež sa zaviazal, že bude vzorný otec a dedko. Je rád, že sa znovu dostane do Veľkej Británie,“ povedala snúbenica hviezdneho Balea.

Presný dátum sobáša zatiaľ nie je známy, ale Gareth už vie, že slávnosť sa bude konať vo waleskom Vale of Glamorgan. „Emma a Gareth sú nadšení, že Martin by mal byť už čoskoro na slobode. Povedali im, že bude prepustený v júni za predpokladu, že nebude robiť problémy. Nikdy sa stretol s niektorými zo svojich vnúčat a bude to skvelé, že budeme všetci pohromade. Pre celú rodinu to bude veľký deň,“ prezradil zdroj blízky rodine.

Celý svadobný deň budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. Útočné eso „bieleho baletu“ nechce nechať nič na náhodu. „Pre Emmu to bude veľký deň a nebudeme nič riskovať. Celý deň bude v okolí kostola a celej slávnosti platiť vysoký bezpečnostný stupeň,“ dodal presvedčivo Bale.