FOTO Dámy, budete slintať: Slávny tréner ukázal telo. Tomuto vraj ťahá na 50 rokov?

Príprava pred štartom nového ročníka ešte nezačala a aj preto sa 47-ročný Simeone vybral na dovolenku so svojou rodinkou do slnečného a luxusného strediska na Azúrovom pobreží južného Francúzska. Tréner Atletica Madrid okrem toho ukázal, že stále nepatrí do starého železa a postavu by mohli závidieť aj omnoho mladší muži.

Simeone na slnkom zaliatych plážach vystavil svoju vypracovanú figúru v bielych plavkách. V mori sa trénerský búrlivák poriadne vybláznil a nechal vyniknúť svoje svaly na hrudi i rukách. Na to, že čoskoro z neho bude päťdesiatnik, sa futbalový stratég stále udržiava vo výbornej kondícii.

Nečudo, veď aj počas zápasov sme často svedkami toho, ako sa šéf madridskej lavičky správa ako odtrhnutý z reťaze. Svojich hráčov neustále burcuje, behá po postrannej čiare hore-dole a všetky duely prežíva intenzívne. Teraz však na niekoľko dní vypol a pred návratom do futbalového kolotoča si užil aj prechádzky uličkami mesta spoločne s manželkou Carlou a ich dcérou.