FOTO Dojímavá rozlúčka v Plzni s mŕtvym Rajtoralom: Kamarát, toto je pre teba!

Pre väčšinu hráčov Viktorie Plzeň to bol jeden z najťažších týždňov v kariére, ale aj v živote. Minulý týždeň dorazila z Turecka šokujúca správa. Český futbalista František Rajtoral, vtedy pôsobiaci v Gaziantespore, spáchal samovraždu. Boli za tým dlhodobé psychické problémy. Nebohý futbalista bol však takmer sedem sezón súčasťou Viktorie, s ktorou zažil najkrajšie časy v kariére a písal s ňou dejiny klubu.

S Plzňou získal 4 ligové tituly. Väčšina hráčov zo súčasného kádra si ho pamätá zo spoločného pôsobenia a o to bola rozlúčka s ním emotívnejšia. Aktuálny majster českej ligy nastúpil v domácom zápase proti Dukle Praha. Na väčšine ostatných štadiónov bola na Rajtoralovu počesť minúta ticha. V Plzni však, naopak, zaznel minútový, ohlušujúci potlesk.

Fanúšikovia domácich si pripravili na rozlúčku obrovský transparent s jeho podobizňou. Ten nad hlavy vztýčili v 44. minúte zápasu. Hráči Viktorky sa s Rajtoralom rozlúčili víťazstvom 2:0. Domáci strelci gólov mu svoje presne zásahy poslali do neba „To je pre teba, Rajty,“ kričal jeho dobrý kamarát Milan Petržela. „Neboli sme v ľahkej situácii. Rajty patril medzi tvrdé jadro. Chceli sme vyhrať kvôli nemu a som rád, že sa to podarilo," povedal Petržela pre ČT so slzami v očiach a roztraseným hlasom.

Tréner Zdeněk Bečka tesne po zápase prizvukoval, že budú za „Frantu“ bojovať do konca sezóny. Prípadný zisk titulu by bol pre neho. „Po udalostiach, ktoré sa stali, nebol tréningový proces vôbec jednoduchý. Chlapci na to ale odpovedali svojím výkonom. Nakoniec sme si povedali, že nielen toto stretnutie, ale aj v celom závere ligy budeme bojovať za Frantu," vyhlásil Bečka.