FOTO Fanúšička Neapolu s netradičnou motiváciou pred Ligou majstrov: Marek, čakajú vás orgie!

Modelka Paoly „Pompa“ Saulino (27) je skalným priaznivcom partenopei. Veď jej obrázky so šálom na nahom tele či v drese tímu už niekoľkokrát obleteli svet. Aj ona sama túži po postupe cez „biely balet“ a chce sa podieľať na jednom z najväčších úspechov Neapola za posledné roky. Preto si vymyslela pre zverencov trénera Maurizia Sariho netradičnú motiváciu. „Ak sa podarí Neapolu triumfovať v Lige majstrov, tak orálne uspokojím celý tím,“ vyhlásila tesne pred šlágrom stredajšieho programu modelka a dodala s úsmevom: „Mám len dve obľúbené veci v živote – futbal a penis.“

Kto vie, ako vážne myslí modelka svoje sľuby, ale ak áno, tak sa majú hráči i možno aj realizačný tím na čo tešiť. Saulino svojou postavou krv a mlieko by vedela naplniť aj najtajnejšie predstavy neuspokojených mužov SSC. Tých však čaká k vytúženej odmene neľahká cesta s prvou prekážkou v podobe Realu Madrid. „Je to jeden z najlepších tímov na svete. Čísla v počte vyhratých trofejí hovoria jasnou rečou. Sme si vedomí, že nastúpime proti skvelému tímu. Bude to veľmi náročný zápas. Chceme ukázať čo najlepší výkon. Chceme hrať svoju hru, radi by sme potešiť našich fanúšikov," povedal pred zápasom špilmacher Neapola Marek Hamšík.

Obrancovia momentálne tretieho tímu Serie A čaká neľahká výzva. Zastaviť Cristiana Ronalda. Ten nie je momentálne v oslnivej forme. I keď doma mu posteľ zohrieva nová priateľka Georgina Rodriguez, ale možno aj jemu by sa zišla špeciálna motivácia od talianskej plavovlásky. „Zápas s Neapolom bude jediný, keď mu nebudem fandiť. Prepáč, Criatiano!,“ vyznala „Pompa“ sympatie k Portugalčanovi. Paola nie je v orálnom uspokojovaní žiadnou začiatočníčkou. Už pri talianskom referende v decembri minulého roka chcela uspokojiť 19 miliónov mužských voličov. Zo sľubu nakoniec kvôli bolestiam čeľuste vycúvala.