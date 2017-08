FOTO Fanúšikovia Slavie penia na hviezdnu posilu: Altintop neveril, čo spravili s jeho dresom

Slavia po štyroch kolách ešte neprehrala, no má iba 8 bodov. A to so súpermi, s ktorými jednoducho potrebuje vyhrávať za tri body. Po bezgólovej remíze na pôde ostravského Baníka prišla v piatok ďalšia bezgólová remíza s pražským Bohemiansom.

V danom zápase výkon Altintopa nebol optimálny, keď viackrát vypustil súboje a nedarilo sa mu ani kvalitne zahrať rohové kopy. Fanúšikovia si to určite všimli a počas ďakovačky mu hodený vrátili naspäť.

Turek túto reakciu zaregistroval, zodvihol ho z trávnika a upaľoval za spoluhráčmi so zvesenou hlavou do kabíny. „On nie je dynamický hráč, má takýto spôsob hry. Futbal pozná, cíti ho, no občas mu práve chýba dynamika,“ hodnotil výkon Altintopa tréner Slavie Jaroslav Šilhavý.

Do zápasu naskočila v drese Slavie aj nová slovenská posila Miroslav Stoch, prvé minúty po zranení si pripísal Jakub Hromada a Dušan Švento ostal len na lavičke náhradníkov. Slavia na posledné zakopnutie potrebuje rýchlo zabudnúť, v týždni ju čaká zápas pravdy.

