FOTO Futbalisti Arsenalu pod paľbou kritiky po zápase s trpaslíkom: Zachovali ste sa ako prasatá!

Futbalisti Arsenalu mali dôvod na radosť. Nepripustili totiž zaváhanie u outsidera zo Suttonu a jasne vyhral 2:0 a postúpil do ďalšieho kola FA cupu. Pri pohľade do šatne kanonierov na štadióne divízneho klubu by však viacerým ľuďom mohlo prísť zle.

Zanechali tam neporiadok, na radiátore dokonca nechali „sušiť“ aj mlieko. Po zemi ležali prázdne poháre i toaletný papier. Paralympijská zlatá medailistka Tanni Grey-Thompsonová na Twitteri napísala, že hráči Arsenalu by sa mali vrátiť a poupratovať po sebe. To sa však stretlo s nevôľou fanúšikov The Gunners.

@SamElliott_NLP @LesRosbifs I'd make them get back off the bus and tidy up. — Tanni Grey-Thompson (@Tanni_GT) 20. februára 2017

Priestory na prípravu si po stretnutí pochvaľoval kouč Arséne Wenger: „Bolo to fantastické. Čím ste bližšie k hráčom, tým ste viac jednotní,“ vyhlásil skúsený manažér. Ešte by svoje hviezdy mohol naučiť trošku sa aj správať. Alebo, funkcionári do Suttonu nevzali kustódov, ktorí sa starajú o podobné veci vo veľkokluboch?