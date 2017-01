FOTO Futbalový rebel Stoch sa teší na novú úlohu: Bruško jeho priateľky utešene rastie!

Miroslav Stoch je stále veľkým talentom slovenského futbalu. Jeho pamätný gól do siete Španielska v kvalifikácii ME 2016 sa navždy zapíše do histórie. Po ňom však prišlo nie veľmi vydarené EURO a najmä návrat z Francúzska zahatal Stochovi cestu späť do národného tímu.

Šikovný krídelník sa začal sústrediť na pôsobenie v tíme tureckého klubu Fenerbahce Istanbul a zdá sa, že na novú úlohu je pripravený aj v súkromí.

Po jeho boku sa už takmer dva roky objavuje česká modelka Paulína Bedžetiová a dvojica sa odhodlala k životnému rozhodnutiu. Už onedlho sa totiž stanú rodičmi. Dôkazom je bruško českej krásky a spoločná fotografia, ktorú zverejnil Stoch na sociálnej sieti. Budúcim rodičom blahoželáme.