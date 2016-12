FOTO Hamšík odhodil všetky zábrany: Na milionárskom večierku to poriadne roztočil

Marek je známy introvert a väčšinou sa drží v ústraní. Keď však ide o jeho tím, vie sa vždy preň zapáliť. Ukázal to aj na vianočnej oslave klubu spod Vezuvu. Práve rodák z Banskej Bystrice a brankár Pepe Reina roztočili počas nej na parkete nevídanú šou. So svojimi spoluhráčmi tancovali na miestne talianske hitovky a vyšperkovali to kreáciou v štýle „Jede, jede mašinka“.

Na oslavách sa zúčastnil aj prezident klubu Aurelio de Laurentis a tréner Maurizio Sarri. Neapolčania si pochutili aj na dobrotách v miestnej vile D‘Angelo. Aj keď menu tvorili väčšinou zdravé špeciality, hráči mohli aj zhrešiť pri torte, ktorá symbolizovala farby neapolského klubu. V tábore futbalistov SSC panuje naozaj dobrá nálada.

Môžu za to posledné výsledky, po ktorých sa šplhajú nahor. Neapolčania naposledy v 17. kole talianskej ligy rozstrieľali FC Turín 5:3. Hamšík v týchto dňoch bude zrejme ešte raz oslavovať. Na svet sa totiž už pýta jeho prvá dcéra Melissa, ktorú čaká s manželkou Martinou, a nevedia sa jej dočkať ani bračekovia Christian a Lucas.