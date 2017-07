FOTO Hamšík oslávil tridsať rokov vo veľkom štýle: Takýmto darčekom sa nemôže pochváliť každý!

Hlavným organizátorom Markovej párty bol jeho otec Richard (49), deň po vydarenom večere nám ochotne prezradil rôzne pikošky. „Mali sme aj hudobného hosťa v podaní IMT Smile, zabávali sme sa na ich koncerte, ľudia si to užívali.“ Samotného Marka viac než vecné dary potešila prítomnosť rodiny i známych.

„Samozrejme, gratulanti mu doniesli rôzne darčeky, no hlavne bol šťastný, že prišli pozvaní ľudia. Na záver bol obrovský ohňostroj, všetko vyšlo výborne,“ doplnil hrdý otec, ktorý sa tešil zo synovej prítomnosti na Slovensku. Hamšík dlhé roky trávil svoj veľký deň mimo rodnej Banskej Bystrice.

„Po trinástich rokoch, čo je v Taliansku, sa prvýkrát dostal domov, aby mohol oslavovať narodeniny. Neapol vždy absolvuje sústredenie do 30. júla, teraz pre Audi Cup a predkolo Ligy majstrov skončili už 25. júla. Hráči dostali krátke voľno, Marek včera ráno o pol šiestej odchádzal do Neapola, kde mal poobede tréning. Doslova prišiel na otočku kvôli narodeninám,“ vysvetlil.

Richard s manželkou Renátou sa rozhodli pre zaujímavý narodeninový darček. „Dali sme spraviť u akademického sochára Milana Lukáča bustu, na ktorej pracoval pol roka. Dokonca mu ju osobne odhalil. Ostatné dary boli zabalené, ešte som zaregistroval obrovský obraz spravený zvláštnou technikou, kde autor pospájal Markovi fotky od útleho detstva.“ Okrem vecného daru dostal Marek od rodičov aj let stíhačkou, ktorý si užil ešte pred oslavou. „Vôbec som to nevedel dopredu, bola to úplná pecka,“ povedal Hamšík.