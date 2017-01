FOTO Hviezdny Neymar čelí kritike: Vrátil sa k dračici, ale na ihrisku ho nevidno!

Neymar sa na trávniku trápi. Brazílčan sa trápi v koncovke, neskóroval už celých 11 stretnutí, čo je 991 minút bez presnej trefy. Naposledy skóroval 19. októbra 2016 v Lige majstrov proti Manchestru City. Odvtedy strieľa slepými a v poslednom ligovom dueli s Villarealom mu dokonca napočítali až 30 stratených lôpt, čo u neho nebýva zvykom.

Kým na ihrisku je to bieda, v súkromí žiari. Neymar sa mal údajne vrátiť do vzťahu so srbskou modelkou Sorajou Vucelič, s ktorou sa spoznal v lete 2014 na Ibize. Soraja sa preslávila vo svojej krajine vďaka reality šou Big Brother. Na sociálnej sieti pri novoročnom želaní odhalila, že v roku 2017 chce viac sexu. Možno jej ho dopraje práve hviezda Barcelony. Ten by však mal porozmýšľať aj nad svojimi výkonmi na ihrisku...

