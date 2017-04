FOTO Kolarov 10 rokov podvádzal ženu so sexi modelkou: Kopačky po otehotnení

Srbská modelka sa na sociálnej sieti Instagram pochválila novou sériou fotografií. Pri pohľade na ne sa nejednému mužovi zrýchli tep. Dlhonohá kráska sa udržuje v skvelej forme.

Podľa srbských médií je otcom jej syna Petara práve futbalista Manchestru City. Mali spolu tajne randiť takmer 10 rokov. Kolarov má pritom ženu a dve (manželské) deti. S Kristinou sa podľa viacerých zdrojov rozišli krátko po tom, čo otehotnela.

Napriek tomu obrancovi nedávno umožnila, aby mohol syna navštevovať a údajne nesie aj jeho priezvisko. Kristina začínala s modelingom už ako 15-ročná a dodnes predvádza a fotí pre popredné svetové značky. Dokonca ani pracovné prostredie nevníma ako kruté.

„Je to súčasť biznisu, ale nikdy som nezažila, že by so mnou zaobchádzali príliš drsne. Jednoducho musíte vedieť, že tam fungujú určité pravidlá, ktorým sa treba prispôsobiť. Ja som to akceptovala a v modelingu dokážem bez problémov fungovať,“ povedala Mijačevičová v rozhovore pre magazín Wannabe.

Ako budú ďalej fungovať so srbským reprezentantom, vedia asi len oni dvaja. Kráska sa ho vraj v minulosti snažila neraz presvedčiť, aby opustil ženu Vesnu, no neúspešne.

Manchester City sa musí otriasť z prehry v dôležitom zápase. V súboji druhého s tretím tímom tabuľky podľahol Liverpoolu po hlavičke Wijnalduma. Center na Holanďana mal upratať práve Kolarov. City kleslo po víkendových zápasoch v tabuľke na štvrtú priečku (o skóre za Tottenhamom) a na vedúcu Chelsea strácajú už 10 bodov.