FOTO Kto to hral proti Evertonu? Ružomberok si toto za skvelé výkony v Európe nezaslúži!

Zverenci Norberta Hrnčára uhrali vo štvrtok na pôde Evertonu prijateľný výsledok, keď prehrali po tečovanej strele domáceho Leightona Bainesa 0:1. Pred odvetou, ktorá je na programe budúci týždeň, tak ostáva otázka postupu do play-off Európskej ligy stále otvorená. Ružomberčania ukázali, že sa súpera zvučného mena nezľaknú.

Hráči MFK však nestrašia súperov len svojimi výkonmi, ale asi aj krkolomným názvom. Najskôr to bola oficiálna webová stránka liverpoolskeho klubu, ktorá pred duelom so slovenským zástupcom napísala, že odveta sa nebude hrať v Ružomberku, ale v Nórsku. Korunu všetkému nasadil štvrtkovým sumárom zo stretnutia známy a špecializovaný portál goal.com.

Na svojom webe z Ružomberka spravili Ruzombin a takáto skomolenina v texte svietila ešte aj v piatok ráno. Nezaskvela sa ani populárna facebooková stránka s názvom Football Away Days (145-tisíc lajkov), ktorá monitoruje výjazdy fanúšikov. Hráčov slovenského celku hnali v Goodisonovom Parku vpred desiatky fanúšikov.

Stránka zverejnila fotografiu ružomberských priaznivcov, no skomoliť názov tímu už viac ani nemohla. Proti Evertonu hral totiž údajne nejaký MFK Ruzeberuk. Ťažko povedať, čo by sme našli, ak by sme na futbalovej mape hľadali Ružomberok v Nórsku, nebodaj kluby s názvom Ruzombin alebo MFK Ruzeberuk. Snáď si po odvete na Liptove už všetci zapamätajú, ako sa slovenský klub v skutočnosti volá a názov tímu napíšu konečne správne.