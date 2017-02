FOTO Modelka Irina Shayk nezabúda! Zatúžila opäť po Ronaldovi?

Päť rokov sa nedá len tak hodiť za hlavu. Aj keď ich vzťah sa rozpadol za veľmi turbulentných podmienok, ktoré sprevádzali urážky Iriny Ronaldovou rodinou, stále môžeme z dvojice vycítiť vzájomné sympatie. Čas má síce zahojiť všetky rany a dať priestor na zabúdanie, ale kto by rýchlo zabudol na vypracované telo futbalistu alebo dokonalá krivky modelky.

Čítajte viac Ronaldo je pod paľbou tvrdých obvinení: Si gay a lásku len predstieraš

Naposledy nechala voľný priebeh svojim emóciami práve ruská modelka, ktorý si spomenula na narodeniny Ronalda, ktorý 5. februára oslávil 32 rokov. Práve v tento deň Shayk umiestnila na sociálne siete tortu v tvare lopty amerického futbalu. Síce pridala komentár k Super Bowlu, ale mnoho fanúšikov si to vysvetlilo po svojom. Prečo by ľadová kráska fotila tortu deň pred 51. finále, keď tak mohla urobiť neskôr? Skôr by sme mohli povedať, že sa svojmu ex, ktorý ju podviedol s desiatkami žien, chcela len pripomenúť. A vyšlo je to dokonale a hlavne nie nasilu.

🏈🏈🏈#superbowl 51 Fotka uverejnená používateľom irinashayk (@irinashayk), Feb 5, 2017 o 3:58 PST

Od rozpadu celebritného páriku uplynuli už viac ako dva roky a obaja zažívajú opäť šťastné obdobie. Modelka po ROnaldovi skočila do náruče holywoodskeho herca Bradleyho Coopera a dokonca je s ním tehotná. Štvornásobný najlepší futbalista planéty hľadal šťastie po posteliach modeliek dlhšie. Posledné týždne však randí s Georginou Rodriguez a páru vraj už bijú kostolné zvony. Svadbu dokonca schválila aj Ronaldova matka Dolores.