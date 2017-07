FOTO Nemecká futbalová hviezdička zošalela: Preboha, čo si to dala vytetovať na chrbát?

Tetovanie na ľudskom tele vyjadruje skutočne srdcovú záležitosť. Tradične sú to symboly, dátumy narodenia rodičov, detí či svojich polovičiek. Ojedinelým javom nie je ani vytetovať si meno partnera či partnerky, no svoj vlastný portrét. Veľká odvaha a riadny narcizmus. Počas letnej pauzy nemal zrejme Leroy Sané veľa starostí, tak sa zveril do rúk ľudom z tetovacieho salóna, ktorí mu pokreslili celý chrbát. Vznikol úchvatný obraz, na ktorom je divná jediná vec, hlavnou postavou je samotný Sané oslavujúci gól do siete Monaka v Lige Majstrov.



Celý svet teraz rieši či Sané nastavil nový trend. Budú si futbalisti tetovať na svoje telá ich euforické momenty? Alebo mladého Nemca budú považovať za vrcholného narcistu? Určite by bolo zaujímavé sledovať, ak by Sané jedného času prestúpil práve do Monaka. V takom prípade by tetovanie šlo určite dole, lebo vo futbalovom biznise nie je už nič nemožné. O tom je však iný príbeh z Monaka…

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!