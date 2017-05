FOTO Opora Dunajskej Stredy Pačinda zostal ráno nemilo šokovaný: Na jeho aute si zgustli vandali!

Odchovanec Košíc musel byť veľmi prekvapený, keď v piatok prišiel ku svojmu autu a nedokázal sa na ňom ani pohnúť z miesta. „Priateľka chcela ísť na aute ráno do práce a už sa nevedela pohnúť. Technik značky auta zistil, že máme všetky štyri pneumatiky prerezané,“ opísal nepríjemnú situáciu Erik, ktorý zistil, že má dočinenia s kriminálnikmi už na začiatku týždňa. Už vtedy si našiel na aute jednu pneumatiku v nepojazdnom stave. „Stalo sa mi to prvýkrát a preto som zostal veľmi prekvapený.“

„S nikým a nikdy som nemal problémy. Takže nemôže ísť o žiadne vybavovanie účtov,“ zamyslelo sa agilné krídlo Dunajskej Stredy. Ako profesionálnemu futbalistovi mu zišla na um aj otázka ohľadom pomsty fanúšikov. „Neverím, že by to boli nejakí fanúšikovia. Veď sa nám darí. Ťaháme sériu,“ vylúčil zo sporu skalných prívržencov DAC-u. A naozaj, futbalisti zo Žitného ostrova ťahajú šnúru štyroch víťazstiev v rade. Dve z nich zariadil práve Pačinda. Posledné domáce proti Senici i šláger u majstra v Trenčíne.

Erika veľmi trápi, komu leží on a jeho luxusný Mercedes v žalúdku, preto rozbehol veľké pátranie. „Na polícii som bol. Od majiteľa objektu, kde bývam, som dostal aj videozáznamy z bepečnostných kamier, na ktorých je vidieť dve osoby pri mojom aute. Všetko to majú v rukách vyšetrovatelia. Veď ma to zaujíma, kto má čo proti mne. Rozprával som sa aj s ľuďmi, ktorí lepšie poznajú Dunajskú Stredu, tak pevne verím, že sa nájde vinník,“ porozprával bývalý legionár z francúzskeho FC Tours. Momentálne má auto v servise, ale vozí sa na náhradnom.

Škodu za stovky eur však musí rýchlo hodiť za hlavu. Už v nedeľu totiž čaká zverencov Csaba Lászla dôležitý duel v Zlatých Moravciach. Dunajskostredčania ešte štyri kolá pred koncom súťaže živia nádej na miestenku v Európskej lige. Vo Fortuna lige im patrí pred nedeľňajším zápasom šiesta priečka.