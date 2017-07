FOTO VNÚTRI Rodinka Mareka Hamšíka: Pozrite, ako im rastie dcérka do krásy!

Všetci rastú do krásy. „Moja rodina,“ zverejnil rozkošnú fotografiu na Instagrame hráč SSC Neapol. Na nej hrdo pózuje s manželkou Martinou a svojimi tromi deťmi – chlapcami Christianom (7), Lucosom (5) a polročnou dcérkou Melissou. Zo záberu ide pokoj a láska, ktorú určite potrebuje. I keď jeho chlapci robia už prvé futbalové kroky, tak stredobodom pozornosti je malá Melissa.

Dievčatko rastie do krásy a vyžaduje si aj kopec starostlivosti. Marek však nie je z tých, ktorý by dávali ruky preč od rodičovských povinností. „Teraz pri Melisske sa už nebojí ničoho. Ide ju aj okúpať, prezliecť či prebaliť,“ priznala pred pár mesiacmi pre Plus JEDEN DEŇ manželka Martina. Hamšík spoločne s rodinou trávi voľný čas po sezóne na Slovensku. „Doma sme 20 dní a nechodíme takmer nikde. Toto bola výnimka,“ okomentoval Hamšík minulotýždňový výlet do kontaktnej ZOO pri Liptovskom Mikuláši.

Do sŕdc fanúšikov sa odchovanec Jupie Banska Bystrica zapísal výraznou stopou a právom je aj kapitán tímu Nepaola. Jeho skvelé výkony robia vrásky na čele pravdepodobne len legendárnemu Diegovi Maradonovi. Argentínčana totiž stíha v počte gólov vo farbách „partenopei“. Marek ich dal už 112 a Diego 115. Ak nezmení klub, tak v budúcej sezóne by sa Hamšík mohol stať historicky najlepším strelcom SSC. Mimochodom, Maradonu vyhlásia o pár dní za čestného občana mesta spod Vezuv, kedy sa dočká obľúbený Marekiaro?

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!