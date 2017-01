FOTO Ronaldo ukázal svoj hárem: Sestru s nabombovaným dekoltom schovala do vrecka jeho priateľka

Rok 2016 môže zhodnotil portugalský kapitán ako jeden z najúspešnejších v jeho kariére. S portugalskou reprezentáciou získal pohár pre majstrov Európy. S Realom Madrid zvíťazil v Lige majstrov i na Majstrovstvách sveta klubov v Yokohame. Po famóznej sezóne sa dočkal aj individuálnych ocenení. Štvrtýkrát vyhral Zlatú loptu, za najlepšieho európskeho futbalistu.

Od pondelka sa môže pochváliť ďalšou vzácnou trofejou, ktorá sa mu bude ligotať vo vitríne. Na galavečeri v Zürichu udelili hviezdnemu CR7 trofej pre najlepšieho futbalistu sveta za rok 2016. "Na rok 2016 nikdy nezabudnem. Myslím, že trofeje hovoria samy za seba. Ukazujú, že ľudia nie sú slepí a sledujú zápasy," poďakoval Ronaldo priamo z pódia. Nezabudol ani na svojich spoluhráčov, bez ktorých by to pochopiteľne nemohol dokázať. „Vďaka za všetko, čo ste pre mňa urobili. Bez vás by som všetky tie úspechy nemohol dosiahnuť,“ dodal s úsmevom na perách.

Cristiano bol najväčším lákadlom pre fotografov a besniacich fanúšikov, ktorí stáli vonku. Skvelý futbalista všetkých šokoval, keď sa s ním prvýkrát na verejnosti ukázala nová priateľka Georgia Rodriguezova. Znamená to, že Portugalčan našiel po dlhej dobe skutočnú lásku? Sexi dievčina však nebola vôbec jediná, ktorá sa na udeľovaní cien predstavila po boku Cristiana. Útočníka „bieleho baletu“ celým večerom sprevádzali aj obe sestry Elma a Katia Aveirove, s ktorými ochotne pózoval. Na pódium nezabudol zobrať ani svojho synčeka a maminu Mariu.