FOTO Posledná rozlúčka s významný futbalovým rozhodcom. Smútiaci prišli z celého sveta!

V noci zo štvrtka na piatok 27. januára podľahol známy futbalový rozhodca následkom infarktu. Odišiel rýchlo a nečakane. Dnes sa v Bratislavskom krematóriu s ním rozlúčila najbližšia rodina i futbalová verejnosť.

Na poslednej ceste pozemským životom ho vyprevadilo množstvo rozhodcov delegátov, trénerov i futbalových funkcionárov. Na rozlúčku mu zahrali pieseň od Michala Davida "Pár přatel stačí mít". K tomu pridali aj hit od Marcela Palondera "Láska".

S Igorom Šramkom sa prišiel rozlúčiť aj športový riaditeľ PAOK-u Solún a bývalý rozhodcovský kolega Ľuboš Micheľ, či ďalší kamaráti zo zelených trávnikoch rozhodcovia Roman Slyško i Mário Vlk. Nechýbali ani vrchní predstavitelia Fortuna ligy prezident Ivan Kozák a výkonný riaditeľ Michal Mertinyák. Nechýbal ani bývalý minister dopravy Roman Brecely.

Najpamätnejší moment v jeho kariére prišiel v semifinále majstrovstiev Európy 2000. Portugalský obranca Abel Xavier zahral v šestnástke rukou, bolo to v 27. minúte predĺženia, za stavu 1:1. Slovenský asistent signalizoval hlavnému arbitrovi Rakúšanovi Benköovi priestupok, ten po konzultácii s ním nariadil pokutový kop. Portugalčania protestovali, Šramka bol však neoblomný. “Bol som presvedčený, že to bol pokutový kop a nebol dôvod, aby som cúvol.” Zidane jedenástku premenil, Francúzi postúpili do finále, následne sa stali majstrami Európy.