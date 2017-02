FOTO Sanchézova ex s hviezdou nevydržala kvôli psom: Teraz má futbalista nový sexi objav!

Alexis je známy tým, že na ihrisku odovzdá pre svoje mužstvo absolútne všetko. Jeho spoluhráči ho občas prezývajú „motorová myš“, najmä pre jeho neúnavnú snahu. Už je to však nejaký ten piatok, čo sa makač na pohľadanie rozišiel so sexicou Laiou Grassi. Tá po rozchode doslova povedala, že Sanchéz miluje viac svojich psov ako ženy.

Odvtedy nemal žiadnu známosť, ale oporu si našiel vo svojich psíkoch. Je s nimi na každom kroku a niekedy si ich vezme aj do tréningového centra Colney. Časy sa však menia a futbalistovi The Gunners zdá sa svitá na lepšie chvíle.

Objavili sa informácie, že má randiť s čílskou herečkou Mayte Rodríguezovou. Údajne si vymenili niekoľko osobných textových správ. Sanchéz je tiež svetoznámy milovník zvierat. Najmä svojich dvoch zlatých retrieveroch, s ktorými sa neustále fotí a chváli sa s nimi na sociálnych sieťach. Možno práve na to zbalil krásnu blondínku Mayte.

Tá sa netají tým, že miluje zvieratá a tiež vlastní jedného chlpáča. Ľudia začali upodozrievať čilskú dvojicu zo vzájomného koketovania aj vďaka tomu, že hviezdny reprezentant Čile lajkuje fotky Rodríguezovej na Instagrame, ale aj na Facebooku. Mayte sa nedávno rozišla so svojim priateľom Tiagom Correom, s ktorým žila 5 rokov a vôbec nie je vylúčené, že to bolo práve kvôli útočníkovi Arsenalu.

Posielali si dokonca niekoľko súkromných správ, ktoré potvrdil aj televízny novinár Ale Valle. „Z rôznych zdrojov mi bolo povedané, že Alexis a Mayte sa spoločne stretli. Mayte je krásna. Nebol by to prvý človek, ktorý by sa do nej zamiloval po uši. Majú veľa spoločného a veľa spoločných kamarátov,“ povedal Ale Valle.

Samotný Alexis však emócie a špekulácie krotí. „Jediná vec, ktorú máme spoločnú je, že obaja milujeme zvieratá,“ povedal pre Arsenal TV Sanchéz. Ako to je v skutočnosti, ukáže až čas.