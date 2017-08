FOTO Šokujúca premena Škrtela: Drsný imidž je preč. Pozrite, aký je z neho krásavec!

Už pri pôsobení v Rusku prišiel na to, že bez dlhých vlasov sa cíti pri množstve hlavičkových súbojoch lepšie a do sezóny 2007/08 nastúpil s vlasmi vykosenými na pár milimetrov. Pôsobenie v anglickom Liverpoole už bolo plne v réžií krátkych vlasov. Aj keď na tréningoch bolo pár pokusov o zmenu účesu, ale na slávny Anfield Road vždy vybiehal s vlasmi nakrátko. No prišla zmena.

Škrtel možno začal závidieť svojim futbalovým kolegom, ktorí hodiny presedia u kaderníkov a účesy menia častejšie ako kopačky. Preto si pred svojou druhou sezónou v istanbulskom Fenerbahce nechal zapustiť vlasy a do prvých bojov sezóny i kvalifikácie Ligy majstrov vybehol s novým účesom. Pridal krátke fúziky a z obávaného obrancu je iný chlap. Zmena mu určite prospela...

Čítajte viac VIDEO Pri Škrtelovom sóle cez celé ihrisko fanúšikovia nedýchali: Takmer ako Maradona

Rovnako ako Škrtel šokoval zmenou imidžu, tak aj jeho Fenerbahce šokovalo v Európskej ligy. Bohužiaľ, negatívne. Zverenci Aykuta Kocamana v play off európskej pohárovej súťaži číslo dva stroskotali na Vardare Skopje. Po prehre 0:2 v macedónskej metropole sa síce turecký tím ujal po hodine hry vedenia zásluhou Romana Neustädtera, jeho postupové nádeje však už onedlho zažehnal gruzínsky reprezentant Jaba Jigauri a v nadstavenom čase zariadil triumf hostí v pomere 2:1 Nikola Gligorov.

Celý Neapol v slzách: Kolegu Mareka Hamšíka zastrelili na ulici

FOTO A je to tu! Vlado Weiss nakoniec šoféroval

FOTO Známy športovec zobral snúbenicu a jej kamarátky na dovolenku: A orgie sa mohli začať!

Weissov škandál baví Slovákov: Vtipné obrázky futbalového reprezentanta vôbec nešetria!