FOTO Spúšť a bordel v Trnave: Týmto hlupákom staviame národný štadión?

Trnavskí ultras už dávno pred zápasom oznámili, že spartakovci sa podpory od nich nedočkajú. Aj keď sa na tribúnach objavilo pár verných ultras, od chorálov a pokrikov z tradičného „kotla“ to malo veľmi ďaleko.

Naopak fanúšikovia Slovana zvyknutí chodiť na výjazdy častejšie ako na domáce rozpadávajúce sa Pasienky, do Trnavy prišli omnoho viac bojovne naladení ako domáci. Ultras Slovana sa prezentovalo delobuchmi počas zápasu, ale svoj zlatý klinec si nechali hneď na úvod. Tesne pred zápasom sa na sociálnych sieťach pochválili rozbitými záchodmi na Štadióne Antona Malatinského. K pár fotografiám pridali aj komentár: „Už sme tu...!“ Akú spúšť zanechali, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Na zápas dohliadali desiatky policajtov a samozrejme to išlo z dani nás všetkých, no nabudúce pravdepodobne postavia hliadky aj na WC. Potom sa frustrovaným pseudofanúšikom budú možno ťažšie páchať škody. Ešte smutnejší je však fakt, že takýmto inviduám, ktoré sa nevedia správať na návšteve u súpera, sa stavia nový moderný Národný futbalový štadión, kde by mali chodiť na domáce zápasy Slovana Bratislava presne títo istí hlupáci. Potom sa nečudujme, že nám futbalovú pýchu budú chodiť do Bratislavy rozbíjať fanúšikovia z iných miest...