FOTO Stroskotaný prestup českého talentu do Juventusu zachraňuje sestra: Vytasila bradavky!

Schick mal prestúpiť zo Sampdorie do Juventusu za 30 miliónov eur, počas šampionátu do 21 rokov v Poľsku dokonca opustil reprezentačný tím a odletel do Turína, kde sa podrobil zdravotnej prehliadke. Práve na nej odhalili menší problém so srdcom, ktorý však vznikol z nedoliečenej choroby počas sezóny.

Juventus sa teda rozhodol, že Schicka radšej nepodpíše, hoci jeho súčasnému zamestnávateľovi ponúkal možnosť hosťovania s opciou, čo však janovský celok odmietol. Jedenásťgólového útočníka z minulej sezóny však po nevydarenom transfere zatienila jeho rovnako známa sestra Kristýna, ktorá sa živí modelingom.

Krásna brunetka sa momentálne nachádza v Miami, kde sa okrem práce venuje aj relaxu. Na slnečnej pláži sa Kristýna opaľovala aj s ďalšou kolegyňou z brandže, no nevyhla sa menšiemu trapasu. Keď si naprávala vrchný diel plaviek, nechtiac jej vykukla bradavka.

Kým si všimla, že všetko nie je v poriadku, šikovný fotograf stihol situáciu zaznamenať. Futbalistova sestra aspoň takýmto spôsobom potešila fanúšikov z nevydareného prestupu Patrika Schicka do Juventusu. Nahota jej však nie je cudzia, veď na sociálnych sieťach sa už neraz pochválila odhaleným telom, ale aj nahou fotografiou v hojdacej sieti.

