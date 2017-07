FOTO Veľká futbalová prestrelka: Žilina vytrápila turecký veľkoklub!

Skóre zápasu otvoril v 25. min hráč domácich Róbert Polievka. Hostia dokázali stav duelu do prestávky otočiť, presadili sa Slovák Juraj Kucka a Ugur Demirok z pokutového kopu. "Šošoni" v 49. min kurióznym spôsobom vyrovnali na 2:2, jeden z obrancov tureckého tímu pri snahe odkopnúť loptu trafil Kristiána Valla do hlavy a odtiaľ sa lopta odrazila do siete.

O deväť minút neskôr sa presadil po druhý raz v zápase Róbert Polievka a slovenský tím opäť viedol. Jednogólový náskok im vydržal iba šesť minút, v 64. min sa zapísal do listiny strelcov Theo Bongonda. Na konečných 4:3 pre Trabzonspor upravil v 82. min Okay Yokuslu. V drese Trabzonsporu zasiahli do zápasu aj slovenskí reprezentanti Ján Ďurica, Matúš Bero a Juraj Kucka.

MŠK Žilina (SR) - Trabzonspor (Tur.) 3:4 (1:2) - hralo sa v Šamoríne

Góly: 25. a 59. Polievka, 49. Vallo - 29. Kucka, 45.+ Demirok (z pok. kopu), 64. Bongonda, 82. Yokuslu