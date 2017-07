Fuj, nechutné! Legendárny Buffon to už nevydržal: FOTO orálneho sexu z luxusnej jachty!

Brankár Juvetusu Turín si pred začiatkom sezóny naposledy odfúkol na modernej jachte pri Grécku. So svojou milou Ilariou sa odviezol ďaleko od pevniny a dúfal, že ich tam nikto nebude rušiť. Opak bol však pravdou a taliansky magazín Chi nachytal modlu futbalu na Apeninskom polostrove v poriadne intímnej chvíli.

Gigi a jeho milá opäť ukázali, že keď to na človeka príde, tak vášeň sa nedá skrotiť. Jedna z fotografií, ktoré nafotili paparazzi, zachytáva Buffona s napätým výrazom v tvári a Ilariinou tvárou v jeho rozkroku. Čo tam títo dvaja stvárali, sa ťažko dozvieme, ale orálny sex príde na um fanúšikom ako prvý. Každý dokáže stratiť rozum, keď na neho príde slabá chvíľka. Presvedčiť sa môžete vo FOTOGALÉRII!

Tento kontroverzný záber rozdelil futbalový svet. Ľudia sú pohoršení, ako mohol populárny časopis vôbec vydať takýto záber. Niektorí žurnalisti dokonca vyzvali vydavateľstvo, aby obrázok nezverejňovalo. „Nechápem tých, ktorých to mohlo uraziť. Mnoho novinárov to robí 365 dní v roku a nikto im nič na to nepovie,“ ozval sa na Twittri uznávaný športový redaktor.