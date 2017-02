FOTO VNÚTRI: Keby to len Ronaldo tušil. Otcom jeho hračky za milióny je Slovák!

Špeciálne miesto v jeho garáži, ale určite aj v srdci má jedno z najdrahších cestných automobilov súčasnosti. Bugatti Veyron si Cristiano doprial po úspechu na EURO 2016. Vyhodil zaň vtedy takmer dva milióny eur, ale ako pamiatka na historický triumf sa to berie. Auto dokáže ísť aj 400 kilometrov za hodinu. To však jedine na pretekárskom okruhu, ktorý Ronaldo nemá pri dome. Teraz mu však slúži aspoň na zbieranie „lajkov“ od svojich obdivovateľov.



Možno ani samotný Cristiano netuší, že otcom tohto majestátneho auta je Slovák Jozef Kabáň. Zvučné meno dizajnérskeho sveta automobilov pochádza z hornooravskej obce Vavrečka, ktoré momentálne nehrá šiestu ligu. Kabáň na jednom z najdrahších interiérovo vyrábaných áut navrhol, okrem kolies, celý exteriér, ktorý ho robí v cestnej premávke neprehliadnuteľným. Uvidíme, čo ďalšie si Ronaldo kúpi z ceruzky šikovného Slováka. Kabáň totiž prestúpil so „škodovky“ do BMW.