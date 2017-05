FOTO VNÚTRI Stochova priateľka poburuje s malým synčekom: Detailný záber pri dojčení!

Bývalý reprezentant, ktorý momentálne dostal v najcennejšom drese červenú, dlho hľadal lásku aj v slovenských celebritných kruhoch, ale nakoniec ju našiel u blonďavej Češky. Po pár mesiacoch randenia prišli zásnuby a skôr ako si pár povedal áno, tak sa im v marci narodilo prvé dieťa.

Kým doteraz prsnatá kráska pridávala odvážne fotografie svojich kriviek, tak teraz sa jej kontá na sociálnych sieťach otočili o 180 stupňov. Prím na nich hrá už malý chlapček vo všetkých pózach – v postielke, pri kočíkovaní a môžeme pokojne povedať že aj pri intímnej chvíľke pri kojení.

Budúca pani Stochová nikdy nezakrývala svoje prednosti a na väčšine fotografií bili do očí jej prsia. Dnes ich však využíva aj na niečo iné ako zbieranie „lajkov“. Zásobuje nimi syna životodarnou tekutinou a prečo sa pri tom neodfotiť? Paula tak urobila a dnes už mnoho jej „sledovateľov“ na Instagrame vie, ako vyzerajú jej prsia nielen v spodnej bielizni ale aj pri dojčení.

A čo na to rebel Miňo? Ten sa zo svoje priateľky veľmi vytešuje a zásobuje ju luxusnými darčekmi. Nové Porsche pred pôrodom a ako darček po pôrode drahé hodinky. Zdá sa však, že prírastok do rodiny Stocha trochu skrotil. Dariť by sa mu už mohlo začať aj na futbalovej úrovni. Vo Fenerbahce je opäť už pomaly na odstrela stále sa skloňuje jeho prestup. Naposledy do PAOK-u Solún. Stoch má určite čo povedať aj do reprezentačného diania. Pri trénerovi Jánovi Kozákovi má však do najcennejšieho dresu dvere zabuchnuté.